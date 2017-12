Man rijdt op Kerstavond SPD-kantoor in Berlijn binnen

De man ramde op Kerstavond rond de klok van twaalf uur de voorkant van het Willy Brandt Haus in de wijk Kreuzberg, waar het partijkantoor van de SPD zetelt, en kwam tot stilstand in de foyer. Ten tijde van het ongeval was niemand in het gebouw aanwezig.

Na de crash vloog de auto in brand, maar die werd snel geblust door de sprinklerinstallatie die geactiveerd werd. Daardoor bleef de schade beperkt; alleen kunststof onderdelen in het interieur van de auto raakten beschadigd door de hitte. De dader raakte lichtgewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Tegen de politie zei hij een eind aan zijn leven te hebben willen maken.

De politie onderzoekt of de 58-jarige man mogelijk brandstichting als doel had, omdat in zijn auto gevulde jerrycans met brandstof, een gasfles en aanmaakgel zijn gevonden. Een woordvoerder van de Berlijnse politie verklaarde maandag dat nog onduidelijk is waarom de man het partijkantoor van de SPD uitkoos.

Bij de politie zei de man dat hij ook een tas vol brandbare materialen bij een kantoor van de Duitse Christendemocratische partij CDU in Berlijn had achtergelaten. Die verklaring strookte met die van de portier van dat gebouw. Rond 23.00 uur zag hij dat een onbekende man een tas voor de deur zette. De man alarmeerde de politie.

Na onderzoek bleek dat er kleine gasflesjes en aanmaakgel in de tas zaten. De politie vermoedt nu dat de dader politieke motieven had.