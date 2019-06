Man opgepakt voor fatale steekpartij aan het Jaagpad in Groningen

De verdachte, ook een Groninger, zat vast vanwege een ander strafbaar feit: vernieling. De politie zegt op dit moment niet meer te kunnen meedelen.

De steekpartij aan het Jaagpad hield de gemoederen bezig in Groningen. De Hanzehogeschool adviseerde medewerkers en studenten om op elkaar te letten en zo veel mogelijk samen te fietsen of te lopen in de omgeving. Een week na de dodelijke steekpartij had de politie al 176 tips binnen gekregen. Zeker 75 tips kwamen binnen nadat de politie een compositietekening had verspreid van een man die in verband werd gebracht met de steekpartij.

