Man opgepakt die dreigde met aanslag op het Binnenhof

Maandag kwam er een melding binnen over de video, dinsdagochtend werd de 26-jarige man opgepakt. Hij zou actief zijn op verschillende facebookpagina’s en youtubekanalen waar hij bijna tienduizend volgers heeft, meldt de NOS. De video waarin hij Wilders bedreigt zou 15 duizend keer zijn gedeeld. De verdachte mag op dit moment geen contact hebben met de buitenwereld.

Lees verder na de advertentie

Hoewel het onderzoek nog in volle gang is, lijkt de aanleiding voor de dreiging de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die de PVV organiseert. Geert Wilders wil een tentoonstelling in het afgesloten gedeelte van de Kamer laten zien. In het publieke gedeelte is het verboden; daar mogen alleen politiek-neutrale afbeeldingen worden getoond. Volgens Wilders zijn er honderden inzendingen binnengekomen.

Onrust in Pakistan De aankondiging van deze cartoonwedstrijd zorgde al voor enige onrust in het buitenland, in het bijzonder in Pakistan. Vorige week demonstreerden boze Pakistanen in de hoofdstad Islamabad voor de deur van de Nederlandse ambassade. De regering riep de afgezant van Nederland op het matje. De spanningen stellen het kabinet voor een probleem. Nederland staat pal voor de vrijheid van meningsuiting. Premier Rutte is niet van plan de tentoonstelling te verbieden, ook al vindt hij deze smakeloos. "Ik verdedig hartstochtelijk zijn recht om dit te doen", zei Rutte vorige week vrijdag. Wel probeert het kabinet de gemoederen tot bedaren te brengen. Minister Blok van buitenlandse zaken heeft aan Pakistan duidelijk gemaakt dat deze wedstrijd niet door de Nederlandse regering wordt georganiseerd maar door 'een individueel Kamerlid'. De man die vastzit, wordt waarschijnlijk vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.

Lees ook:

Het kabinet neemt afstand van de cartoonwedstrijd van Wilders Wilders deed het idee voor de wedstrijd op nadat een cartoonwedstrijd over Mohammed in de VS drie jaar geleden werd aangevallen door twee gewapende mannen.