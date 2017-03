Man gearresteerd die journalist via Twitter epileptische aanval bezorgt

Journalist Kurt Eichenwald opende het bericht in december en zag een fel flitslicht en de boodschap: 'Je verdient een epileptische aanval vanwege je berichten.' De tijdschriftjournalist in Texas had eerder openlijk over zijn epilepsie geschreven. De tweet miste zijn uitwerking niet. Eichenwald kreeg volgens The Washington Post inderdaad een aanval. Hij zou het doelwit zijn omdat hij zich fel uitsprak tegen Donald Trump.



Experts verklaarden in de krant dat het gaat om een nieuw soort misdrijf, dat qua ernst vergelijkbaar is met het versturen van een bombrief of het bewust teweeg brengen van een gevaarlijke allergische reactie. De opgepakte verdachte, een 29-jarige man uit de staat Maryland, wordt verdacht van cyberstalking.

FBI

Pepe the Frog, een stripfiguur die populair is onder Trumop-aanhangers en gebruikt werd in de tweet aan Eichenwald. © Wikimedia Commons

Een aantal weken voor de aanval had de journalist over zijn epilepsie geschreven en over een soortgelijk incident. In het najaar had Eichenwald een video gekregen van de nu opgepakte verdachte met flikkerend licht, knipperende cirkels en een plaatje van Pepe the Frog, populair onder Trump-aanhangers. Die eerste keer liet de journalist bij het zien van de beelden meteen zijn iPad vallen.



De verdachte was op internet actief met dagelijks tientallen enthousiaste tweets over Trump. Over Eichenwald schreef hij: 'Hij beschuldigt mij van een poging tot moord door een dodelijk Pepe-plaatje.' Dat bleek een inspiratie voor andere Twitteraars.



Op 15 december ging het mis toen de journalist een reply op een tweet las. Toen Eichenwald op het plaatje klikte, bleek het een gif met flikkerend licht. De man viel op de grond waarop zijn vrouw hem vond, aldus The New York Times. Ze belde eerst de hulpdiensten voordat ze een tweet terugstuurde naar de aanvaller: 'Dit is zijn vrouw, je hebt een toeval veroorzaakt. Ik heb je informatie en heb de politie gebeld om een melding te doen.' Volgens de krant had de journalist wekenlang last van de epileptische aanval, hij verloor het gevoel in een hand, en had moeite met praten.



Eichenwald deed aangifte en drie maanden later werd de verdachte opgespoord. Voor Eichenwald is de affaire nog niet achter de rug. Hij stelt dat meer dan veertig mensen hem inmiddels vergelijkbare afbeeldingen hebben gestuurd. 'Stop daarmee', schreef hij op Twitter. Hij meldde ook dat gegevens van de gebruikers bij de FBI zijn.