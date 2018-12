Man die aanslag op moslims voorbereidde moet drie jaar de cel in

Volgens de rechter was T. sinds 2015 bezig met het vinden van medestanders. Hij had een leidinggevende rol binnen de zogenoemde Anti Terreur Brigade (ATB). Dat is een racistische, rechts-extremistische groep, die geweld tegen moslims geoorloofd vindt.

T. verhardde de afgelopen jaren in zijn standpunten, in 2018 werden zijn plannen concreter, stelt de Zutphense rechtbank. Zo had hij ruim 1700 kogels in huis en was hij op zoek naar een wapen waarmee hij die kon afschieten. Daarmee was hij de fase van ‘toetsenbordterrorisme’ voorbij, meent de rechtbank. Die term bedacht T. zelf. Hij bedoelde ermee dat op internet vooral veel geroepen wordt, maar dat weinigen tot actie over gaan.