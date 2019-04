Man (23) opgepakt voor neersteken willekeurige fietsers en hardlopers in Noord-Holland

De dader koos als slachtoffers mensen die aan het hardlopen of fietsen waren.

In november 2018 werden een 18-jarige en een 52-jarige vrouw, beiden uit Limmen, aangereden door een automobilist en daarna met een voorwerp gestoken op de Zanddijk in Castricum. Begin dit jaar werd in Barsingerhorn een 15-jarige fietsster vanuit een passerende auto met een scherp voorwerp in haar arm gestoken.

De politie kreeg ruim 150 tips binnen, nadat Opsporing Verzocht (AVROTROS) en Bureau NH van de regionale omroep aandacht aan de zaak hadden besteed. Uitgebreid onderzoek leidde uiteindelijk naar de 23-jarige verdachte. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

