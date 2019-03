Maltese militairen beëindigen de actie van een groep migranten op een Turkse olietanker

De gewapende Maltese militairen stonden donderdag op het dek van de tanker toen die de haven binnen voer. Politie-auto’s stonden op de wal klaar. Vier migranten liepen met handboeien om de loopplank af en werden gearresteerd. De overige opvarenden zouden in bussen zijn vertrokken. “Een gevoelige operatie op volle zee”, noemde premier Joseph Muscat de actie in een tweet. Een actie die begon toen duidelijk werd dat de kapitein geen controle meer had over zijn olietanker.

Lees verder na de advertentie

Woensdag meldde de kapitein dat de bemanningsleden van het schip door een groepje migranten gedwongen werden om naar Malta te varen. De tanker, die van Turkije op weg was naar Libië, had eerder 108 mensen - onder wie ook vrouwen en kinderen - uit zee opgepikt. Een Europees vliegtuig had de twee boten waarop ze zaten gesignaleerd en vervolgens de tanker gewaarschuwd.

rechtsomkeert Die zette na de reddingsactie koers richting Libië. Zodra een groepje migranten doorkreeg dat ze terug naar Libië werden gebracht, nam ze de controle over en dwongen de kapitein rechtsomkeert te maken. Toen het schip richting Europa koers zette, liet de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini weten de havens dicht te houden. “Dit zijn geen schipbreukelingen maar piraten. Ze zullen Italië alleen door een telescoop kunnen zien.” Op lage snelheid voer het schip richting Malta. Toen de tanker nog zo’n 30 mijl van de kust vandaan was, wist de marine van dat land contact te krijgen met de kapitein. Ze stuurde een helikopter en een militair patrouilleschip op de Elhibru 1 af. Vervolgens ging een speciaal team van commando’s aan boord en gaf de controle over het schip weer terug aan de kapitein. Donderdagochtend kwam het schip in de haven van Senglea aan. Met het einde van de actie vlamde het debat over reddingsacties op zee op. Salvini noemde het incident “de eerste actie van piraterij door migranten.” De Duitse ngo Sea-Watch maakte in een verklaring bezwaar tegen die term. “We moeten op een menselijke manier naar deze 108 mensen kijken”, stelde voorzitter Johannes Bayer. Volgens hem hadden de migranten uit ‘zelfverdediging’ gehandeld om niet naar Libië te hoeven terugkeren. “De vreselijke omstandigheden in Libië zijn door veel mensenrechtenorganisaties en de VN gedocumenteerd. Het is bekend dat migranten en vluchtelingen worden opgesloten en dat ze worden blootgesteld aan marteling, seksueel geweld, slavernij en soms zelfs aan moord.”

reddingsmissies Speciaal gezant van de VN-vluchtelingenorganisatie voor de centrale Middellandse Zee, Vincent Cochetel, zei via Twitter dat met voldoende reddingscapaciteit en duidelijkheid over ontschepingen aan beide kanten van de Middellandse Zee dit nooit was gebeurd. Eerder deze week liet de de Europese Unie weten te zullen stoppen met reddingsmissies op de Middellandse Zee. Verschillende hulporganisaties zijn ook al met reddingsacties gestopt omdat ze geen haven konden vinden waar ze de opgepikte vluchtelingen en migranten naartoe konden brengen.

Lees ook:

Europese reddingsmissie voor vluchtelingen eindigt in onmin De Europese Unie stopt met reddingsmissies voor migranten op de Middellandse Zee. De lidstaten hebben woensdag besloten dat de in 2015 begonnen Operatie Sophia niet meer met schepen zal varen in de wateren tussen Italië en Libië.