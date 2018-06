Mali-missie trekt zware wissel op Nederlands leger

Volgens de Rekenkamer herstellen de militairen in Mali de gebreken door te improviseren. Dat kan voor misverstanden zorgen. "Dit wekt de indruk dat de krijgsmacht op deze schaal, onder deze condities, op een haalbare en houdbare wijze buitenlandse missies kan uitvoeren, terwijl dat twijfelachtig is."

Lees verder na de advertentie

Er zijn op dit moment 250 Nederlandse militairen actief in Mali. Ze houden zich vooral bezig met het verzamelen en analyseren van informatie. De Rekenkamer, die controleert of de rijksoverheid het geld van de burger nuttig besteedt, onderzocht de eenheid die langeafstandsverkenningen in Mali uitvoert. Volgens het rapport waren militairen niet volledig getraind voordat zij op missie gingen. Dat kwam omdat de politiek pas laat een besluit nam over de voortzetting van de missie.

Militairen moesten in Mali nog leren om in terreinwagens te rijden, examinatoren werden ingevlogen

Een tekort aan oefenmaterieel leidde ertoe dat delen van de voorbereiding in Mali zelf moesten plaatsvinden. Zo moesten militairen ter plaatse leren om in terreinwagens te rijden. Dat betekende ook dat rijexaminatoren naar Mali moesten worden gestuurd om rijexamens af te nemen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Een zandstorm trekt over kamp Castor, de hoofdlocatie van de Nederlandse militairen in Mali. © ANP

Risico voor gereedheid De missie heeft een 'grote impact' op de krijgsmacht. Andere onderdelen moesten mensen en materiaal afstaan om de uitzending. "De voetafdruk die een missie in de krijgsmacht achterlaat, is vaak groter dan de omvang van de missie zou doen vermoeden." "De missiedruk is hoog", concludeert de Rekenkamer. Vorig jaar waren er achttien missies in zeventien landen. De basisgereedheid van het leger moet in 2021 zijn hersteld, maar de hoeveelheid missies vormt hiervoor een 'reëel risico'. Het kabinet laat weten de aanbevelingen zeer ter harte te nemen en het onderzoek "zal dan ook zijn weerslag hebben op de besluiten die het kabinet op zeer korte termijn neemt over de toekomst van de Nederlandse bijdrage".