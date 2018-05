Maleisië heeft nu officieel de oudste premier ter wereld (92)

De overwinning van oppositieleider Mahathir is niet alleen vanwege zijn leeftijd historisch te noemen. Met zijn beëdiging verdrijft hij de Barisan Nasional-coalitie (BN), die al sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1957 aan de macht is.

Hij staat bekend als vechtlustig, compromisloos en intolerant als het gaat om afwijkende meningen.

Gekleed in een traditioneel zwarte tuniek en sarong legde hij de eed af. Eerder op de dag was het nog onduidelijk of die plechtigheid wel door zou gaan. Najib Razak, de voormalig premier en een fel tegenstander van Mahathir, veroorzaakte twijfel door te stellen dat diens partij niet juist geregistreerd zou zijn. Volgens critici probeerde hij hiermee tijd te rekken om de koning ervan te overtuigen Mahathir niet als premier te kiezen. De Pakatan Harapan-coalitie van Mahathir behaalde 113 zetels, één zetel meer dan de 112 die nodig zijn om te regeren. BN behaalde 79 zetels.