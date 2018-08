Maleisië bemachtigt Nederlands jacht van 250 miljoen in corruptieschandaal

Een in Alblasserdam gebouwd jacht van 250 miljoen dollar voer vandaag de haven bij Kuala Lumpur binnen, als buit van de Maleisische overheid in een gigantisch corruptieschandaal. 4,5 miljard dollar is er ontvreemd uit het nationale investeringsfonds. Met het geld werd niet alleen het prijswinnende jacht Equanimity gekocht van de Nederlandse scheepsbouwer Oceanco, maar ook beroemde kunstwerken, diamanten en vastgoed.

Het ontwikkelingsfonds 1MDB moest bijdragen aan de economische voorspoed van het Maleisische volk. Maar al kort na de oprichting in 2009 werd het eerste miljard overgeboekt naar een Zwitserse bankrekening. Spil in de zaak, waar onder meer de Amerikaanse justitie onderzoek naar doet, is de Maleisiër Taek Jho Low. Hij was betrokken bij de oprichting van het staatsfonds maar had er geen officiële functie.

Minstens vijf jaar lang zijn er enorme bedragen weggesluisd, mede door overheidsfunctionarissen. Het geld ging naar vastgoed in de Verenigde Staten, naar de goktafels van Las Vegas, naar kunstwerken ter waarde van 200 miljoen dollar en naar de financiering van Hollywoodfilms, waaronder ‘Dumb and Dumber To’ met Jim Carrey.

De lening wordt binnen het veilinghuis een grote kans genoemd. Ook wordt in interne correspondentie benadrukt dat de klant niet bij naam mag worden genoemd en dat vertrouwelijkheid cruciaal voor hem is. Low krijgt een lening van 105 miljoen dollar van Sotheby’s Financial en gebruikt 65 miljoen daarvan voor de aankoop van het jacht.

Op 9 september 2013 vliegen zakenman Low en zijn ouders naar Rotterdam voor een rondleiding op de werf van scheepsbouwer Oceanco in Alblasserdam. Daar bezichtigen ze het jacht Equanimity in aanbouw. Dat blijkt uit de Amerikaanse aanklacht tegen Low. Het luxejacht biedt ruimte aan 26 gasten en een bemanning van 32. Het heeft een helikopterplatform, een sportruimte, een bioscoop, massageruimte, een sauna en een zwembad. Het is 91,5 meter lang en werd in 2014 uitgeroepen tot jacht van het jaar.

Drakentaart

Ondertussen bemoeit Low zich ook met de inrichting van het schip. Hij vraagt in een email aan Oceanco of ze advies kunnen vragen aan matrassenproducent Tempur, want hij wil een topmatras voor de cabine van de eigenaar. In een andere e-mail gaat het over de verjaardag van zijn zus: Oceanco vraagt of het aardig is om een drakentaart te laten maken, zodat haar verjaardag aan boord kan worden gevierd tijdens een riviertochtje. Oceanco levert Low het schip in juni 2014. Het bedrijf meldt hem trots en dankbaar te zijn.

De Equanimity in Maleisië. © AFP

In maart van dit jaar nam Indonesië de Equanimity in beslag bij het eiland Bali, in samenwerking met de Amerikaanse politiedienst FBI. Gisteren is het officieel overgedragen aan Maleisië en nu ligt het in Port Klang bij Kuala Lumpur. Voor de 93-jarige premier Mahathir Mohamad die in mei aantrad, is de thuiskomst van het schip een belangrijke opsteker in de strijd tegen corruptie. Maleisië overweegt het jacht te verkopen aan de hoogste bieder. Naar Low wordt gezocht, hij is spoorloos.

Dat geldsommen op dezelfde dag worden doorgeboekt via verschillende bankrekeningen, zoals in deze zaak gebeurde, is typerend voor witwassen, schrijft het Amerikaanse justitie. Zo proberen criminelen de herkomst van het geld te verduisteren.

Scheepsbouwer Oceanco wil geen commentaar geven, ook niet op de vraag of de bouwer zelf wordt onderzocht in verband met de Maleisische witwaspraktijken.