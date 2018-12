Maksim (14) en Denis (10) moeten toch terug naar Oekraïne

Hun hoop bleek ijdel. De hier geboren Oekraïense jongens Maksim (14) en Denis (10) mogen hun asielzaak niet in Nederland afwachten. Zaterdag zullen ze per vliegtuig worden herenigd met hun ouders en zusje die sinds de zomer al in Oekraïne zitten, zegt hun juridisch adviseur Frank King. Zijn laatste strohalm is het beroep dat dinsdag dient in de rechtbank van Utrecht.

Lees verder na de advertentie

Sinds de uitzetting verblijft het gezin Andropov in een kerkelijk opvanghuis in Kiev. De twee jongens kwamen later terug naar Nederland op een toeristenvisum. Zij en hun zusje zijn in Nederland geboren, nadat ouders Victor en Olga in 2001 naar Nederland kwamen. Dertien jaar verbleven zij hier illegaal, om daarna zonder succes verblijfsprocedures in te gaan.

Maksim heeft een taal­ont­wik­ke­lings­stoor­nis. Hij zal nooit Oekraïens gaan spreken. Frank King, juridisch adviseur van de familie

Donderdag zagen de twee kinderen zich nog gesteund door tientallen mensen die hun medeleven betuigden voor het detentiecentrum in Zeist. In juni gingen honderden inwoners van hun oude woonplaats Culemborg de straat op uit protest tegen de uitzetting.

Staatssecretaris Mark Harbers (asielzaken) ging toen niet in op het verzoek om zijn discretionaire bevoegdheid in te zetten. De voltallige gemeenteraad, het college en de schooldirecties van de kinderen vroegen om die specifieke pardonregeling. Vrijdag deed de burgemeester in een brief nog een nieuwe poging.

Hoop Ondertussen blijft adviseur King hoop houden. Volgens hem had het gezin gewoon recht op een vergunning. “De kinderen zijn hier geaard, zijn hier opgegroeid. Daarbij heeft de oudste van 14 een taalontwikkelingsstoornis. Dat betekent dat hij niet in staat is een nieuwe taal te leren. Met andere woorden: hij zal nooit Oekraïens gaan spreken.” Voor dat probleem zou in het land geen begeleiding zijn. Volgens King voelt de familie zich bovendien onveilig in Kiev, de stad waar ze worden opgevangen. Ouders Victor en Olga behoren tot de Russische minderheid in Oekraïne, ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit het oostelijke Donetsk. “Daar is het nu oorlog, en in Kiev zien zij Russen daarvan als aanstichter.” Daarnaast heeft de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) volgens hem verzaakt een ambtelijke commissie in te stellen om met de familie te praten voor ze besloot tot uitzetting. De IND wil hierop niet ingaan omdat de dienst niet op specifieke zaken reageert, laat een woordvoerder weten. De rechtbank in Utrecht acht de kans echter klein dat de rechtszaak dinsdag in het voordeel van de familie uitpakt. Daarom mogen de kinderen die niet afwachten en moeten ze zaterdag al naar hun ouders. King stelt dat de rechtbank bij dit soort zaken altijd van tevoren zegt dat de kans ­klein is.

Lees ook: