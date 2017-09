Makreelsalade (of zo u wilt: makreelrillettes)

Ergens vóór zijn, betekent niet automatisch dat je ergens anders tégen bent. Voorbeeld? Ik heb net een nieuw kookboek uit en dat is helemaal pro groente. Wat niet betekent dat ik dús tegen vlees en vis ben. Welnee. Het hoeft van mij echt niet elke dag, en al helemaal niet in grote porties, maar helemaal uitbannen? Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Ik ben namelijk zowel omnivoor als culinair tolerant. Ik bezie het eetbare leven graag als en...en. Niet als of...of. Al was het maar omdat je zoveel lekkere dingen misloopt, als je hele categorieën uitsluit.

Ander voorbeeld? Eten zonder pakjes en zakjes (lees: de malle mixpoeders uit de voedingsmiddelenindustrie) betekent niet dat kant-en-klaar geheel en al uit den boze is. Neem nou dit bakje makreelsalade van het Vlaamsch Broodhuys. Heerlijk spul, zelfs met die spelfout. (Ik leg het nog één keer uit: rillettes schrijf je met dubbel ‘l’, dubbel ‘t’ én een ‘s’ op het eind. Als je niet weet hoe je moeilijke buitenlandse woorden spelt, noem het dan gewoon ‘salade’.) Het oorspronkelijke Franse gerecht is natuurlijk met varkensvlees, heel langzaam tot flubbels gestoofd in onbedaarlijk veel vet. Maar met makreel kan het ook, al komt er dan geen pan aan te pas en bent u hup-hup snel klaar. Waarom dan toch een zelfmaakrecept als het ook in prima uitvoering te koop is? Tja, niet iedereen heeft natuurlijk zo’n bakkersfiliaal in de buurt.

Is het u trouwens opgevallen dat makreelsalade schittert door afwezigheid in het broodbelegkoelschap? Het is allemaal zalm en tonijn wat de klok slaat, plus nep-krab, maar makreel, ho maar. Onbegrijpelijk, want het is een heerlijke vis, vol gezonde vetten, overal verkrijgbaar en ook nog eens niet duur. Dus waar wachten we nog op?

Uit een bakje

Vlaamsch Broodhuys makreelrillette

Makreel, mayonaise, sjalotjes, citroen, peterselie

Tips

Iets zuurs is altijd lekker bij dit soort mengsels. Ik kies graag voor kappertjes, maar fijngehakte (zure, geen zoete!) augurk of zilverui doet het ook goed. Of een geraspt half appeltje. Wie eens exotisch wil doen, vervangt de peterselie door verse koriander. Wie het pittiger wil, voegt een snufje cayennepeper toe.

Zelf maken?

Nodig voor 1 bakje



•1 gerookte makreel(filet)

•3 eetl mayonaise (plus wat extra)

•1 eetl kappertjes

•1 sjalotje

•handje platte peterselie

•1 theel Dijon-mosterd

•½ citroen

•zout & peper uit de molen

Verwijder het vel en de graten van de makreel, of koop bij de visboer filet, als u het makkelijk wilt doen. Doe in een kom, samen met de mayonaise, mosterd, fijngesnipperde sjalot, dito peterselie en zout en peper. Rasp de schil van de halve citroen erboven fijn, en voeg ook een lepel sap toe. En nu is het een kwestie van de boel met een vork door elkaar prakken, net zo lang tot het een lekker smeuïge bedoening is, al dan niet met wat extra mayo of citroen. Liever niet de keukenmachine gebruiken, dat wordt treurige prut. Schep op het laatst de uitgelekte kappertjes erdoor. Smeer op geroosterd brood of knapperig stokbrood.

