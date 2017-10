Makkelijke zege op het NK is voor judoka Guusje Steenhuis het begin van de verwerking

Voor Steenhuis was het NK, dit weekend in Almere, een tussendoortje, met vooral als doel weer eens wat partijen te winnen. Zeker na de deceptie op het WK in Boedapest vorige maand. Dat was haar grote doel van dit jaar. Als nummer één van de wereld en zilveren medaillewinnares op het EK eerder dit jaar was zij zeker medaillekandidaat.

Maar al na één partij was het voorbij, toen ze in de verlenging tegen de Italiaanse Assunta Galeone een strafje kreeg voor passiviteit. Huilend stond ze daarna de pers te woord. Zo’n snelle nederlaag had ze niet verwacht.

Moeilijke dagen Bondscoach Maarten Arens wilde in Almere geen vragen beantwoorden over het WK, waar Nederland geen enkele medaille behaalde (“Ik ben hier voor het EK. We zijn druk bezig met evalueren”). Steenhuis wel. Een vakantie had ze niet verdiend, vond ze zelf. Dus stond ze na ‘drie heel moeilijke dagen’ weer in het krachthonk op Papendal. Af en toe is het goed eens diep te vallen, zegt Steenhuis zelf Steenhuis, 24 jaar, is een van de judoka’s die wel de stap maakten om daar fulltime te trainen. Ze is van mening dat ze alleen daar de beste van de wereld kan worden. Dat was wennen, en het ging ook ‘moeizaam’, vertelt ze. Haar trainingsgroep was minder op niveau dan ze gewend was. Maar omdat ze in wedstrijden nog steeds presteerde, werd ze ‘te comfortabel’. Pushte zichzelf minder dan nodig was. En dat leidde tot een slecht WK-resultaat.

Harde reset Maar af en toe is het goed eens diep te vallen, zegt ze zelf. Het geeft haar de kans nieuwe afspraken met zichzelf te maken. Een harde reset, noemt ze dat. Zo gaat ze weer tegen sterkere jongens trainen en bouwt ze meer conditieprikkels in. Naast de tatami wil ze weer de sfeer opbouwen. Ze was een van de weinige meiden op Papendal, maar nu komen er steeds meer bij. “Wij moeten de groep gaan trekken.” Belangrijk voor Steenhuis is bovenal dat ze wedstrijdritme heeft. Daarom deed ze weer eens mee met het Nederlands Kampioenschap, in een niet helemaal gevuld topsportcentrum in Almere. Wel in een andere gewichtsklasse, die boven de 78 kilo. Na het WK had ze niet veel zin om nu extra op haar gewicht te letten. Heel moeilijk had Steenhuis het evengoed niet. Omdat er weinig deelneemsters waren, judoode ze in plaats van een knock-out in een poule van vier. Twee van haar drie wedstrijden waren al na vijftig seconden beslist. Beide keren hield ze haar tegenstanders in een houdgreep. Ook haar derde partij besliste ze voortijdig. “Dit was wel lekker. En ik heb ook wat betekend voor het Nederlandse judo.” Want dat wil bondscoach Maarten Arens wel kwijt: “We hebben als doel om elk jaar de toppers hier te hebben. Dat wil judoënd Nederland toch zien.”