Makelaars: Meer nieuwbouw nodig

Afgelopen twaalf maanden kwamen er circa 32.000 nieuwbouwwoningen in Nederland te koop, vooral in de Randstad. Maar dat is niet genoeg om aan de vraag te voldoen, aldus NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Lees verder na de advertentie

Bij NVM-makelaars staan nu nog zo'n 79.000 woningen te koop; bijna een derde minder dan een jaar geleden. Bij appartementen wordt bijna de helft minder aangeboden. Huizen die op de markt komen raken steeds sneller verkocht: gemiddeld is dat nu 77 dagen, 31 minder dan vorig jaar.

Wie een huis zoekt is steeds duurder uit.

Het aantal verkochte woningen in oververhitte gebieden als Amsterdam, Utrecht en Haarlem is flink gedaald. Volgens de makelaars omdat er daar te weinig woningen te koop komen. In Brabant, de Achterhoek en Noord-Holland kwamen veel meer huizen te koop en werd ook flink meer verkocht.

In totaal groeide het aantal verkochte woningen wel, in het eerste kwartaal van dit jaar werden tien procent meer woningen verkocht vergeleken met vorig jaar. De gemiddelde prijs van een verkochte woning ligt nu op 248.000 euro.

Prijzen stijgen Wie een huis zoekt is ook steeds duurder uit. De prijs van de circa 38.700 woningen die in het eerste kwartaal bij de NVM van eigenaar wisselden lag bijna 9 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Amsterdam stegen de prijzen hard: in een jaar met ruim 20 procent. Maar ook in Utrecht, Hengelo en Enschede stegen prijzen met meer dan tien procent. De makelaarsorganisatie vindt dat het nieuwe kabinet rust moet brengen op de woningmarkt en niet te veel moet morrelen aan de leennormen. Ook zou de overheid moeten investeren in betere infrastructuur om het woonwerkverkeer te verbeteren en om krimpgebieden weer aantrekkelijker te maken.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.