Majoor Kroon kan juridische kosten niet meer op Defensie verhalen

Carnaval in Den Bosch, afgelopen zondag. Marco Kroon wordt betrapt op wildplassen door agenten. Volgens getuigen geeft hij een van hen een achterwaartse kopstoot en bij zijn aanhouding zou hij zich hebben verzet.

Kroon ontkent niet dat hij aan het wildplassen was, wel dat hij een agent heeft mishandeld door een kopstoot te geven. “Het is anders dan dat het nu wordt weggezet. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik er ontzettend van baal dat dit allemaal is gebeurd’', zegt Kroon naderhand tegen Hart van Nederland. Of hij onder invloed van drank of drugs was is niet duidelijk, maar tegen een drugstest zou hij zich deels hebben verzet. Na een nacht in de cel krijgt hij maandag zijn vrijheid terug.

De majoor is niet geschorst, maar het ministerie van defensie heeft wel laten weten dat Kroon dit keer zijn advocaat zelf moet betalen omdat de zaak buiten diensttijd speelt. In twee eerdere zaken heeft Defensie Kroons juridische kosten wel betaald op grond van een interne regeling. Dat bedrag liep op tot ruim 300.000 euro aan rekeningen van advocatenkantoor Knoops, wat het ministerie op nogal wat kritiek kwam te staan.

Wapenbezit De militair die in 2009 de hoogste onderscheiding van ons land kreeg, de Militaire Willems-Orde, kwam al eerder in opspraak. Afgelopen jaar kwam hij naar buiten met een ruim tien jaar verzwegen zaak uit Afghanistan. Kroon zou daar een tegenstander hebben gedood, maar daarvan destijds geen melding hebben gemaakt bij zijn meerderen. In 2011 werd hij vrijgesproken van het bezit van harddrugs, maar veroordeeld voor het bezit van stroomstootwapens. Hij kreeg een boete van 750 euro en een voorwaardelijke taakstraf. Het nieuwe incident in Den Bosch kan voor Kroon grote gevolgen hebben, en hem eventueel zelfs zijn baan kosten. “Het hangt er sterk van af wat er bewezen kan worden, maar het is niet zo dat je bij geweldsgebruik als militair per definitie je baan kwijtraakt”, zegt advocaat Bas Martens, voorzitter van de Militaire Balie, een vereniging van advocaten die veel militaire zaken doen. De zaak ligt gevoelig. Het onderzoek is overgenomen door de Koninklijke Marechaussee (KMar) en die wil er met geen woord inhoudelijk op in gaan. Ook Kroons advocaat Geert-Jan Knoops laat weten op dit moment geen nadere informatie te kunnen verschaffen. Een woordvoerder van de Politie Brabant wil niet zeggen of de betrokken agent aangifte heeft gedaan, en verwijst door naar de KMar.

Verzwarende omstandigheid “Dat hierbij een agent betrokken is, is een verzwarende omstandigheid”, zegt Martens, “zeker ook gezien de politieke discussie hierover. Een agent hoeft niet per se aangifte te doen, maar ook als die er niet ligt kan een officier van justitie toch tot vervolging besluiten.” Ook Kroons rang kan een rol gaan spelen. “Van een officier wordt toch een grote voorbeeldfunctie verwacht.” Zijn hoge onderscheiding zal Kroon niet zo snel kwijtraken, meent Martens. “De Willems-Orde orde raak je pas kwijt als je meer dan een jaar het gevang in gaat, en dat zie ik hier niet zo snel gebeuren.” Een risico voor Kroon is zijn Verklaring van geen bezwaar (VGB), die de MIVD afgeeft voor hoge functies binnen Defensie. De majoor is stafofficier bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Een VGB kan worden ingetrokken als een militair een boete krijgt opgelegd van meer dan 1000 euro of een taakstraf boven de 40 uur. “Zonder VGB kun je als militair niet functioneren”, zegt Martens. Als het gebruik van harddrugs zou worden bewezen dan is de zaak snel duidelijk, aldus de raadsman. “Defensie heeft een zerotolerancebeleid voor drugsgebruik. Dat wordt onder geen enkele omstandigheid geaccepteerd en indien geconstateerd volgt ontslag.”

