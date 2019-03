Majestueus ontmantelt Ajax titelhouder Real Madrid

Een ogenschijnlijk hels karwei, na de 1-2 nederlaag tegen Real Madrid, werd met majestueuze cijfers geklaard: maar liefst 1-4. Dit was een grotere stunt dan eerdere in de clubhistorie, omdat de verschillen in de Europese top in Nederlandse nadeel groter dan ooit zijn.

In de boeken

Wat ook in de boeken kan: Ajax plaatste zich als eerste Nederlandse club in dit decennium, sterker: de eerste na PSV in 2007, voor de kwartfinale van de Champions League, door de titelhouder volledig te ontmantelen. Hoe zoet was dat ook voor trainer Ten Hag, royaal beloond voor zijn gedurfde strategie, met een keur aan offensieve spelers.

Wat een avond was het, vanaf het allereerste begin. De hoop was gegroeid bij Ajax en zijn fans, her en der in Nederland ook, door het verval van Real Madrid, dat recentelijk in eigen huis verloor van Barcelona, tweemaal, en ook van het kleine Girona. Sergio Ramos was er niet bij door een in Amsterdam bewust gepakte gele kaart. De vraag was al aangezwollen of dat toch niet te hoogmoedig was geweest, en zie hoe Real zonder zijn kapitein al vroeg scheurde onder de aanvallen van Ajax.

Maar wat lag dat vooral ook aan Ajax zelf: op en top geladen, geen speler uitgezonderd, en dan op slag zoveel frisser dan de tobbende wereldclub. Zie hoe Ajax’ grootste talenten zich opstelden. De Ligt, zo goed al in Amsterdam, krachtdadig en vasthoudend ook nu. De Jong excelleerde met én zonder bal. Zo’n talent, nauwelijks beproefd en daardoor soms te slap in Nederland, heeft het hogere niveau nodig, zo bleek weer: intelligent in zijn passing, maar vooral ook mannelijk in de duels.