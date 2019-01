Magnus Carlsen wint zijn zevende titel in Wijk aan Zee

De Noorse titelverdediger had zaterdag de basis gelegd voor zijn zevende ereprijs in Wijk aan Zee. Carlsen won toen na een lange partij van de Pool Jan-Krzysztof Duda, terwijl Anish Giri, zijn enig overgebleven concurrent, eerder op de dag niet verder was gekomen dan een moeizame remise tegen de Azerbeidzjaan Teimour Radjabov.

Carlsen nam in de afsluitende speelronde genoegen met remise tegen Giri. Ik ben niet voor de winst gegaan, bekende de viervoudig wereldkampioen

Voor schaakliefhebbers, die de voorbije twee weken in groten getale naar het Noord-Hollandse kustdorp waren gekomen, vormde dat een anticlimax. Er was gehoopt op een net zo zinderende ontknoping als vorig jaar, toen Carlsen en Giri gelijk waren geëindigd en een tiebreak de beslissing moest brengen. Zo ver kwam het zondag niet.

Dreun Giri (24) móést in zijn afsluitende partij tegen Carlsen winnen om zijn half puntje achterstand goed te maken. En de echte kenners weten: Carlsen verliest zelden een partij. Optimisten hielden zich vast aan de editie van 2011, toen Giri bij zijn debuut in 22 zetten (met zwart) korte metten maakte met de Noor. Voor Carlsen was dat een dreun, bekende hij later. Carlsen nam in de afsluitende speelronde genoegen met remise tegen Giri. “Ik ben niet voor de winst gegaan”, bekende de viervoudig wereldkampioen na afloop op de persconferentie. “Het had misschien gekund, maar ik heb me tevreden gesteld met remise.” Carlsen moest, zoals vaker, even op gang komen in Wijk aan Zee, bijgenaamd ‘het Wimbledon van de schaaksport’. Hij begon met vier remises, waarna Jorden van Foreest, de 19-jarige debutant, een makkelijke prooi bleek. Van Foreest presteerde verdienstelijk in Wijk aan Zee. Met drie winstpartijen, waaronder eentje op de Russische dark horse Ian Nepomniachtchi, en drie remises, waaronder een verrassende met Giri, speelde de jongeling bovendien een rol in de top van het klassement.

Eigen doelpunt Giri, die door zijn prestaties in Wijk aan Zee opschuift naar de vierde plaats op de wereldranglijst, kan het zichzelf aanrekenen dat hij niet met de eretrofee in handen stond na dertien speelronden. Giri’s gedachten zullen ongetwijfeld zijn teruggegaan naar zijn valse start, een nederlaag tegen Nepomniachtchi in de eerste speelronde. Vervolgens werd Giri een aantal keer verrast door openingen van zijn tegenstanders. “Soms moet je mazzel hebben”, zei Giri eerder. “Maar ik had elke dag pech met de openingen.” Het dwong Giri tot een achtervolging op de koplopers in Wijk aan Zee. Vrijdag kreeg hij de zege in de schoot geworpen door de Amerikaan Samuel Shankland, die bij een vrijwel gelijke stelling de handdoek wierp - zoiets als een eigen doelpunt in het voetbal. Giri voegde zich daarmee naast koploper Carlsen, tegen wie hij zondag uiteindelijk geen kans had. “Ik heb het hele toernooi niet echt een verloren positie gehad”, analyseerde Carlsen na zijn triomf. “Ik ben erg tevreden over mijn spel. Het was een professionele prestatie.” Na 2008, 2010, 2013, 2015, 2016 en 2018 kon Carlsen ook de editie van dit jaar op zijn naam schrijven.

