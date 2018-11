Magnus Carlsen toont zijn klasse en prolongeert WK-titel schaken

Magnus Carlsen was de grote favoriet en die status maakte hij volledig waar. De Noorse schaakgrootmeester won woensdagavond overtuigend de tiebreak om de wereldtitel van zijn Amerikaanse uitdager Fabiano Caruana (3-0 in een best-of-four), waarmee de 27-jarige schaker voor de vierde keer op rij wereldkampioen werd.

De tiebreak was nodig nadat Carlsen en Caruana maandag, na twaalf remises op rij, nog in evenwicht waren (6-6). Carlsen leefde daarna met vertrouwen toe naar de tiebreak: vier rapidpartijen, waarin beide spelers 25 minuten bedenktijd krijgen plus tien seconden per gespeelde zet.

Carlsen is vrijwel onklopbaar als het om snelschaken gaat. Dat ondervond bijvoorbeeld ook de Nederlandse grootmeester Anish Giri, die in januari nog zijn meerdere moest erkennen in de Noor tijdens een tiebreak op het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Carlsen deed in de twaalfde partij, terwijl hij op winst stond, een remise-aanbod. Een merkwaardige zet, vonden veel schaakkenners

Woensdag sloeg Carlsen meteen in de eerste rapidpartij toe, waarna hij in het tweede spel opnieuw een tik uitdeelde aan Caruana. Nadat hij ook de derde partij in winst had omgezet, konden de handen de lucht in. Het genie, de schaakvirtuoos, won het dan toch van de koele rekenaar, die in de twaalf reguliere partijen moedig zijn poot stijf had gehouden. Het dreef Carlsen soms tot razernij.

Fabiano Caruana © AFP

Want voordat Carlsen en Caruana woensdagmiddag aan de beslissende verlenging begonnen, waren er toch voorzichtig wat twijfels gerezen over Carlsen. Waren de eerste haarscheurtjes zichtbaar in zijn suprematie? Was hij mentaal wel opgewassen tegen Caruana, die de Noor veroordeelde tot een uitputtingsslag van ruim twee weken?

Argwaan Vooral de twaalfde, afsluitende partij in de reguliere tweekamp wekte argwaan. Titelverdediger Carlsen deed, terwijl hij op winst stond, een remise-aanbod, iets wat Caruana graag accepteerde. Een merkwaardige zet, vonden veel schaakkenners. “Ik zou een maand niet hebben geslapen als ik zoiets had gedaan”, zei de Russische oud-wereldkampioen Vladimir Kramnik. Ook vijfvoudig WK-winnaar Garri Kasparov uitte zijn twijfels over Carlsen. Het onbegrijpelijke remise-aanbod was een veeg teken, volgens de Rus. ‘Normaal gesproken is Magnus voor mij de favoriet in rapidpartijen, maar ik moet mijn mening herzien’, liet hij maandag nog via Twitter weten. ‘In een tiebreak zijn stalen zenuwen vereist. Ik vrees dat Carlsen de controle over zijn zenuwen heeft verloren.’ Maar woensdagavond moest de Rus zijn mening herzien. ‘Carlsens consistente niveau in rapidschaken is fenomenaal’, nuanceerde Kasparov op ­sociale media. ‘We gaan allemaal slechter spelen als het sneller en sneller moet, maar Carlsens verval is waarschijnlijk het kleinste aller tijden.’ Carlsen is wereldkampioen sinds 2013, toen hij als winnaar van het kandidatentoernooi de Indiër Viswanathan Anand versloeg. Nadien verdedigde hij met succes zijn titel. In 2014 deed hij dat tegen (opnieuw) Anand en twee jaar geleden hield hij de Rus Sergej Karjakin van zich af, waarvoor hij destijds eveneens een tiebreak nodig had. “Dit voelde als een good day at work”, zei Carlsen op de persconferentie. Of hij nog iets wilde zeggen op de commentaren van Kramnik en Kasparov? “Ze hebben recht op hun stomme meningen”, lachte de Noor. Zijn brede grijns was in meerdere opzichten goed te begrijpen. Voor Carlsen en Caruana (26) – het waren voor het eerst twee twintigers die om de wereldtitel speelden – was er één miljoen dollar aan prijzengeld te verdelen in Londen. Carlsen kan 550.000 dollar (zo’n 485.000 euro) bijschrijven, terwijl verliezer Caruana 450.000 dollar (bijna 400.000 euro) ontvangt.

