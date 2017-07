Mager resultaat met een paar lichtpuntjes

De verwachtingen waren voorafgaand aan het World Port Tournament (WPT) hooggespannen. In maart was Nederland nog vierde geworden op de World Baseball Classic en het wilde dat succes in eigen land een vervolg geven door het WPT voor het eerst sinds 1999 weer eens te winnen. Daarin slaagde Nederland niet, het toernooi werd gisteren gewonnen door Taiwan en de Nederlandse honkballers moesten het doen met een vierde plaats. Zaterdag won het met 3-1 van Cuba, nadat het dat land in de groepsfase ook al had verslagen (6-1).

Lees verder na de advertentie

Bondscoach Sidney de Jong had hogere verwachtingen gehad, ondanks dat Nederland niet kon beschikken over een groot aantal in het buitenland actieve topspelers. "Natuurlijk is het resultaat teleurstellend. Tegen Taiwan gingen we twee keer met een voorsprong de negende inning in (in de groepsfase en tweede ronde, red.), maar lieten we het twee keer lopen. Ik had zeker wel een finaleplek verwacht."

De Jong baalde met name van het verlies tegen Taiwan in de tweede ronde, waardoor Nederland definitief de finale misliep. Nederland stond donderdag in die wedstrijd lange tijd met 2-1 voor, maakte voor de negende inning zelfs nog 3-1, maar het was Taiwan dat door fouten aan Nederlandse zijde nog drie punten binnen kon lopen (3-4). "Ik voelde me er met een voorsprong van 3-1 wel redelijk zeker over dat we die wedstrijd zouden winnen", vertelt De Jong. "Iedereen maakt wel eens een fout, maar het is alleen heel spijtig dat het op dat moment gebeurde."

Iedereen maakt wel eens een fout, maar het is alleen heel spijtig dat het op dat moment gebeurde Sidney de Jong, bondscoach

Lichtpuntjes Toch hield De Jong niet alleen maar een vervelend gevoel aan het toernooi over, hij zag ook wat lichtpuntjes. Nederland gebruikte het WPT om een aantal talentvolle spelers uit de hoofdklasse aan het werk te zien en te beoordelen of zij in de toekomst voor het Nederlands team van waarde kunnen zijn. Debutanten Max Draijer (infield, Hoofddorp Pioniers), Jerremyh Angela (UVV) en Kaj Timmermans (HCAW), beiden werper, sprongen er voor De Jong uit. "Max heeft een solide toernooi gedraaid", oordeelde De Jong. "Hij sloeg een heel belangrijke hit in de groepsfase tegen Curaçao, waardoor we terug in de wedstrijd kwamen en verdedigend speelde hij solide." Over Timmermans zei De Jong: "Hij startte tegen Japan en speelde een goede wedstrijd. Bij de twee puntjes die hij tegen kreeg werd hij ook niet echt geholpen door de spelers in het veld." Ook over Angela was de coach lovend: "Hij heeft twee innings gegooid waarin van negen slagmensen niemand op de honken kwam. Zeker voor een jonge speler een knappe prestatie." Met die doorbraak van jonge spelers in het Nederlands team kan nu worden toegewerkt naar het EK van 2019 en de Olympische Spelen van 2020, waar honkbal terugkeert op het programma. In Tokio hoopt Nederland een gooi te doen naar een medaille. Tot nu toe was een vijfde plaats het beste olympische resultaat voor de honkballers.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.