Mag mijn kind de buuropa aanspreken op zijn rookgedrag?

Dochter, vier jaar oud, ziet de opa van een vriendinnetje in de tuin roken en roept: "Hé gast, zit jou nou een sigaretje te roken?" Schaamrood op mijn kaken, schrijft moeder. Ze heeft haar dochter boos toegesproken, maar opa zelf vond het hilarisch. "Maakt niet uit hoor", reageerde hij. Moeder draagt wel graag uit dat roken ongezond is.

Lees verder na de advertentie

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont is coulant. Moeder moet niet boos worden, zegt hij. "Het meisje gaat in alle onschuld een grens over. Het kan misschien verkeerd overkomen, maar het is pas brutaal als het zo bedoeld is."

Een kind moet gesocialiseerd worden. Als ze een grens over gaat, is het aan moeder om haar terug te roepen. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont

Een klein kind heeft nog niet door wat wel en niet hoort, die reageert impulsief, zegt hij. Bij baby's is dat extreem: alles draait op impulsen: honger is huilen, aandrang om te poepen is poepen. Een vierjarige lijkt al heel wat, maar kan situaties nog niet inschatten, laat staan ernaar handelen, zegt Pont. "Pas bij zes, zeven jaar beginnen ze een beetje abstract te redeneren. Daarom duurt de opvoeding ook zo lang."

Het is aan ouders om hun kinderen impulscontrole bij te brengen. Ook voor normen en waarden zijn vierjarigen afhankelijk van externe bronnen. Pont: "Ze gaan af op de omgeving en of die positief of negatief reageert. Mama of papa zegt er iets van, dus ik steek de straat niet over", legt hij uit. "De ouders fungeren als geweten."

Maar dat ze deze buuropa aanspreekt op roken, kun je toch ook eerlijk noemen? Het is toch fijn dat kinderen heel direct zeggen hoe het zit? Pont vindt van niet. "Met eerlijkheid kom je niet ver in het leven. Moeder moet uitleggen dat ze dit niet zomaar kan zeggen, zeker niet tegen een opa van een vriendinnetje die ze niet zo heel goed kent. Een kind moet gesocialiseerd worden. Als ze een grens over gaat, is het aan moeder om haar terug te roepen."

Open en eerlijk is een ding, maar oudere mensen aanspreken met: 'Hé gast'? Roué Verveer zal het bij zijn puberzoons niet pikken. Als klein kind hebben ze dat nooit gedaan, dat weet hij zeker. "Vier jaar! Dat is niet heel jong, zodra ze gaan praten leer je ze toch al meneer en mevrouw zeggen?" De cabaretier en acteur schreef 'Waarom? Daarom!', een opvoedboek vanuit Surinaams perspectief. Hij pleit, met humor, voor een duidelijke opvoeding, zonder slap gedoe.

Verveer heeft achttien jaar lang zwaar gerookt, maar is acht jaar geleden gestopt. Nu werkt hij mee aan een campagne van KWF Kankerbestrijding. Samen met een stel kinderen zegt hij in een tv-spotje dat het niet oké is dat overal sigaretten in het zicht liggen.

Bij een kind is er tenminste geen dubbele bodem. Longarts Wanda de Kater

Dat het vierjarige meisje doorheeft dat roken niet goed is, vindt hij dus best mooi. "Dat probleem is alvast getackeld. Mijn kinderen zeggen het ook: van roken ga je dood. Nu alleen nog dat beleefdheidsdingetje."

Psycholoog Pont sluit niet uit dat de opmerking van de vierjarige effect heeft. "Het is grappig, ontwapenend, en kan heel confronterend zijn. Soms heb je maar één mens nodig, waardoor je je afvraagt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Misschien geeft dit meisje net dat kontje dat hij nodig heeft om te stoppen."

Wanda de Kanter, longarts in het Antoni van Leeuwenhoek en fel tegenstander van de tabaksindustrie, beaamt dat. "We weten uit onderzoek wat de reden is waarom mensen stoppen met roken. Op twee staat dat ze het doen voor een ander. Op één staat gezondheid, op drie de financiële besparing. Mensen hebben doorgaans een verschrikkelijke hekel aan ongevraagd advies, weet ze. "Maar recht uit het hart kan zo'n opmerking heel effectief zijn."

Ze spreekt uit ervaring, ze heeft lang gerookt. Ze stopte drie keer, toen ze zwanger was haar kinderen, maar pakte het daarna weer op. Vooral 's nachts, zodat de kinderen het niet zouden zien. Haar toen veertienjarige dochter betrapte haar en reageerde woedend én heel direct: 'Jij wilt dus eerder dood. Eigenlijk wil je mij dus niet meer', zei ze. De Kanter kan het waarderen. "Bij een kind is er tenminste geen dubbele bodem."

Zelf een kwestie indienen? Mail naar opvoedvraag@trouw.nl