Mag je nog een sliding maken op het voetbalveld?

Maar in heel veel gevallen zal het zo'n vaart zeker niet lopen. Er moet echt sprake zijn van letsel, en bovendien accepteert iedereen tot op zekere hoogte het risico op een blessure. De drempel voor een veroordeling is daarom hoog. Alleen in zeer bijzondere gevallen is het strafbaar, zegt hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers. Ze ziet juridisch wel een tendens. In de sport lopen civiel recht en strafrecht steeds vaker in elkaar over. Een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, denkt zij. "In 2009 oordeelde het Hof het tegenovergestelde. Nu zie je dat agressie op en rond de velden steeds meer aandacht krijgt. We accepteren zaken steeds minder."

Volgens het Hof was bij die sliding sprake van voorwaardelijk opzet. De speler die van dichtbij de sliding maakte, ook al was die op de bal gericht, nam bewust het risico dat bij zijn actie de tegenstander de kans liep op een blessure. Het is volgens het Hof 'een feit van algemene bekendheid dat het aantal blessures ten gevolge van acties die sliding tackles worden genoemd groot is'.

Deze zomer behandelde het gerechtshof in Den Haag de zaak van een speler van Schoonhoven 1, die drie jaar geleden in de wedstrijd tegen cvv Zwervers 7 door een sliding van achteren een dubbele beenbreuk opliep. De uitspraak van het Hof werd twee weken geleden gepubliceerd: de verdachte is veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en moet bijna 9000 euro schadevergoeding betalen.

Olfers zou graag zien dat de rechter beter had beargumenteerd wat mag en wat niet. "Tackles zijn volgens de spelregels toegestaan. Dan zou je juist moeten normeren wat niet mag. Bijvoorbeeld een sliding als de bal niet in de buurt is. Of als je iemand met een karatetrap raakt. Dat valt in strafrecht thuis. Dat valt te begrijpen. Hier gaat het om 'de bal spelen'. Terwijl dat in mijn ogen toch de bedoeling is van voetbal."

Nee, dat gebeurt niet. Volgens Olfers zou dat ook heel raar zijn. "Je hebt het over spelregels die universeel zijn. Die ook in andere landen worden gebruikt. Als wij het dan als enige land anders doen, is dat vreemd."

Wat mag nu wel en niet fysiek?

De KNVB hanteert in de spelregels de termen 'ernstig gemeen spel' en een 'gewelddadige handeling'. Ernstig gemeen spel is 'een tackle of het aangaan van een duel waarbij de veiligheid van de tegenstander in gevaar wordt gebracht'. Een gewelddadige handeling gaat om buitensporige inzet van geweld, zonder dat dit 'in strijd is om de bal'.

Voetbal is een contactsport. Als je speelt, neem je al een stuk risico

De straf die in beide gevallen moet volgen, is het uit het veld sturen van die persoon. Vaak gevolgd door een tuchtzaak, waar de maximale strafmaat voor een exces het innemen van het lidmaatschap van de KNVB is. In andere woorden: nooit meer voetballen bij de bond.