Mag Asia Bibi nu dan eindelijk Pakistan verlaten?

Het hooggerechtshof in Pakistan heeft het herzieningsverzoek afgewezen dat moslimextremisten hadden ingediend tegen de vrijspraak vorig jaar van de christelijke vrouw Asia Bibi. Asia Bibi zat negen jaar in een dodencel omdat zij werd beschuldigd van godslastering. Nu het herzieningsverzoek is afgewezen, zou Bibi vrij moeten zijn om te vertrekken uit Pakistan, waar radicale islamisten hebben gezworen haar te zullen vermoorden. Haar advocaat Saiful Malook zei gisteren dat zij inderdaad zal vertrekken: “Zij heeft geen keuze.”

Bibi gaat naar verwachting eerst naar Canada, waar haar twee dochters al wonen. Maar mogelijk vestigen Bibi en haar gezin zich uiteindelijk hier in de Europese Unie. Europese politici liepen de laatste tijd voorop met oproepen voor haar vrijlating en asiel. “Zeer blij en dankbaar voor vrijspraak van Asia Bibi, nu definitief”, twitterde ChristenUnie-parlementariër Joël Voordewind gisteren dan ook.

Toen Bibi op 31 oktober vorig jaar werd vrijgesproken, leidde dat in Pakistan tot grote gewelddadige demonstraties van moslimextremisten. Politici van de radicale partij Tehreek-e-Labbaik riepen op om de rechters die Bibi hadden vrijgesproken te vermoorden en de regering van premier Imran Khan omver te werpen. Ook dienden ze bij het hooggerechtshof een verzoek tot herziening van het arrest in. Onder druk van die protesten besloot de regering dat Bibi, hangende de herzieningsprocedure, het land niet mocht verlaten. Ze werd overgebracht naar een geheime ‘veilige plek’, waar ze werd bewaakt.

De vrees is dat nu opnieuw bloedige rellen zullen ontstaan. De Pakistaanse autoriteiten hadden gisteren strikte veiligheidsmaatregelen genomen rond het hooggerechtshof. Er was veel oproerpolitie, er lagen rollen scheermesjesdraad klaar om straten af te sluiten, auto’s werden doorzocht en in het gerechtsgebouw wemelde het van de veiligheidsmensen in burger. Volgens lokale media arresteerde de politie ook alvast honderden extremisten, in de hoop protesten bij voorbaat de kop in te drukken. Mohammad Shafiq Amini, waarnemend leider van Tehreek-e-Labbaik, stuurde gisteren een video rond waarin hij de uitspraak van het hof kwalificeerde als ‘wreed en onrechtvaardig’.

Landarbeidster Asia Bibi kwam zo’n tien jaar geleden in de problemen toen ze water dronk uit dezelfde kom als moslimvrouwen, die vonden dat het water daardoor onrein was geworden. Toen daarover ruzie ontstond, werd ze beschuldigd van het belasteren van de profeet Mohammed en vastgezet door de politie. Godslastering is in Pakistan een zeer ernstig vergrijp. Op het ontheiligen van de Koran staat in het Aziatische land een levenslange celstraf en op het onteren van de profeet de doodstraf.

Maar volgens het Hooggerechtshof heeft justitie helemaal niet bewezen dat Bibi de profeet belasterde. Opperrechter Asif Saeed Khan Khosa zei gisteren in de rechtszaal dat de beschuldigers van Bibi meineed hadden gepleegd. “Het beeld van de islam dat wij hier laten zien, bezorgt mij veel pijn en verdriet”, aldus de rechter.

