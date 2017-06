Madurodam moet meer toeristen naar Den Haag trekken

Madurodam krijgt 0,6 hectare extra oppervlakte. Oorspronkelijk had het park om 4,5 hectare gevraagd. Toch is directeur Joris van Dijk tevreden. Hij wil de extra ruimte efficiënt gebruiken, zodat er wisselend invulling aan gegeven kan worden.

Uitbreiding was volgens Van Dijk onontkoombaar om het park aantrekkelijk te houden. “Attracties hebben elke drie tot vijf jaar een grote investering nodig om bezoekers te blijven trekken.” Het eerste decennium van deze eeuw liep het aantal bezoekers aan zijn park jaarlijks met 4,5 procent terug. Na een grote opknapbeurt in 2012 trok dat aan, tot 740.000 bezoekers, inmiddels is dat weer gedaald naar 630.000 per jaar. “Na een stevige nieuwe investering, komt dat weer op gang.”

Na de uitbreiding moet de werk­ge­le­gen­heid in Madurodam stijgen van 500 naar 647

Het Haagse college steunt Madurodam daarom. Den Haag heeft toeristen nodig, sinds de Rijksoverheid en de dienstensector minder banen opleveren in de stad. Na de uitbreiding moet de werkgelegenheid in Madurodam stijgen van 500 naar 647. Toch ging de beslissing voor uitbreiding van het miniatuur-Nederland niet zonder slag of stoot. Madurodam ligt namelijk ingeklemd tussen de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark. Vooral de Haagse Stadspartij, lid van het college, vreesde aantasting van het groen en was daarom kritisch.

Inmiddels is ook die partij overstag. Omdat het aantal te verbouwen hectares is teruggebracht, en omdat de natuur die verdwijnt, gecompenseerd wordt tegenover het park.

Bovendien zal het nu stenige Madurodam zelf ook vergroenen. Er worden bosjes en bomen aangeplant in en rond het park. En op de nieuwe paviljoens, die het park ook aantrekkelijk moeten maken als het regent, komen groene daken.

