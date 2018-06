Mademoiselle D'Éon was spion, militair, man én vrouw

Mevrouw Cole, een Londense weduwe en pensionhoudster, kreeg in 1810 de schrik van haar leven bij het afleggen van een overleden bewoner van haar pand. De huurder die ze altijd voor een vrouw had gehouden, bleek een mannelijk geslachtsorgaan te hebben.

Korte tijd later boog de wetenschap zich over het dode lichaam. Daar werd vastgesteld dat de in 1728 geboren Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d'Éon de Beaumont een man was geweest.

In de collectie van het British Museum zit nog altijd een tekening van zijn onderlichaam. Misschien hadden de deskundigen van nu op grond van de autopsie een ander oordeel geveld. Zoals de Limburgse Leonne deze week zelfs juridisch werd erkend als genderneutraal.

Het leven van D'Éon zal wel altijd met veel vragen en mysteries omgeven blijven. Als jongeman viel de telg van verarmde adel al op door zijn feminiene trekken: ronde heupen, een voor een man merkwaardig aandoende borstpartij en weinig baardgroei. Het belette hem niet om carrière te maken.

Dunne scheidslijnen

Tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) onderscheidde D'Éon zich eerst met inlichtingenwerk aan het Russische hof, waarmee hij mede de basis legde voor een alliantie tussen Petersburg en Parijs, en later tijdens gevechten als officier van de dragonders.

Nadat de vrede was weergekeerd, zond Frankrijk hem naar Londen. Scheidslijnen waren dun. Was hij een diplomaat of eerder een spion? Was hij man of vrouw? Er kwamen verhalen in de wereld dat hij zich tijdens geheime missies geregeld als vrouw verkleedde.

D'Éon raakte in zijn Londense tijd in opspraak vanwege mogelijke financiële malversaties. Hij zou wel erg ruimhartig declareren. Frankrijk kon hem niet helemaal laten vallen, omdat hij kennis had van geheime plannen voor een invasie van Engeland.

In diezelfde jaren begon D'Éon zich als vrouw te kleden en te leven en ging hij beweren dat hij een vrouw was. Het vergde flinke onderhandelingen met het thuisland om tot een werkbaar compromis te komen naar aanleiding van de fraude en de gedaanteverwisseling: uiteindelijk mocht D'Éon terugkomen naar Franrijk, mocht ze als vrouw wel haar adellijke titels behouden, maar niet langer de oude militaire uniformen dragen.