Macrons nieuwe politiek is nog oud

De ‘moralisering van de politiek’ heeft voor de Franse president Emmanuel Macron een absolute prioriteit. Nog voor de parlementsverkiezingen van volgende maand moet er een wetsvoorstel klaar zijn met maatregelen die affaires zoals die rond de rechtse presidentskandidaat François Fillon zal voorkomen. “Want”, zo legde Macrons rechterhand tijdens de campagne Richard Ferrand uit: “Fillon bezoedelt ons allemaal.” Maar laat nu net deze Ferrand, door Macron beloond voor zijn inspanningen met een ministerschap, het onderwerp zijn van een heuse affaire.

Ferrand lijkt verdacht veel op een politicus van de oude stempel die zichzelf niet vergeet bij al zijn gezwoeg voor de publieke zaak. Een slimmerd, die zijn naasten liet meedelen in zijn groeiende macht en invloed. Zo was zijn zoon vier maanden zijn parlementair assistent, een praktijk die hij als campagneleider taboe verklaarde.

Maar nog meer omstreden is een onroerend-goedconstructie die Ferrand in 2011 bedacht, toen hij de stap naar de landelijke politiek nog niet had gemaakt. Ferrand was directeur van de Mutuelles de Bretagne, een verzekeraar zonder winstoogmerk. Hij wendde zijn invloed aan om ervoor te zorgen dat zijn vriendin eigenaar werd van een pand in de stad Brest dat zijn werkgever ging huren als zorgcentrum.

Een ingewikkelde operatie die erop neerkomt dat het zijn vriendin allemaal niets heeft gekost. Zij kocht het pand op krediet, maar de lening werd van meet af aan gefinancierd door de Mutuelles de Bretagne. Die draaide ook nog op voor de verbouwing van 180.000 euro.

Ferrand wijst erop dat hij niets illegaals heeft gedaan

Ferrand wijst erop dat hij niets illegaals heeft gedaan. Hij had op het moment van de transactie geen samenlevingscontract getekend met zijn vriendin. Dit is ook het argument van premier Edouard Philippe, die er door Macron op uit is gestuurd om de schade te beperken.

De verdediging van Ferrand moet stand houden, in ieder geval tot na de verkiezingen van 11 en 18 juni. Maar het dossier Ferrand is niet het enige probleem voor Macron. Zijn staatssecretaris Europese zaken Marielle de Sarnez wordt ervan verdacht dat zij een medewerker in het Europees parlement had die in werkelijkheid voor haar partij in Parijs werkte.

Onder al deze ongunstige omstandigheden heeft Macron één groot voordeel: de impact op de publieke opinie van deze affaires is vooralsnog gering. Volgens de peilingen haalt Macron, die sterk debuteerde op verschillende internationale podia, straks een ruime meerderheid waarmee hij zijn programma kan uitvoeren.

De Fransen lijken de schandalen moe.

