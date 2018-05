Macron ziet niets in hulpplan voor Franse achterstandswijken

De banlieue is synoniem met werkloosheid, drugshandel en radicalisering. Problemen die allang niet meer beperkt blijven tot de periferie van de grote steden. Frankrijk telt inmiddels 1500 probleemwijken, waar bijna zes miljoen mensen wonen. Na elke uitbarsting van bendegeweld of een aanslag klinkt de roep om 'iets' en vooral 'meer' te doen.

Wie in ongunstige omstandigheden opgroeit, moet volgens Macron vooral de mogelijkheid krijgen zichzelf te helpen

Macron gaf gisteren voor het eerst zijn kijk op het probleem. Hij stond onder druk, want steeds vaker wordt hij de 'president van de rijken' genoemd. Bovendien verscheen er onlangs een advies dat aandringt op enorme investeringen in de armste wijken. Een groep burgemeesters onder leiding van de oud-minister voor grote stedenbeleid Jean-Louis Borloo meent dat alleen een 'big bang' van maar liefst 48 miljard euro het tij nog kan keren.

Dat geld is er niet. Of Frankrijk moet afstand doen van de ambitie ooit nog te voldoen aan de begrotingsregels voor de eurolanden. Bovendien is de tijd van grootse plannen, maakte Macron duidelijk, voorbij. "Deze strategie is ouder dan ik zelf ben. Ik werd geboren toen de toenmalige premier Raymond Barre het eerste banlieue-plan aankondigde. En ik zeg u hier ronduit: ik geloof er niet in."

Emancipatie Wie in ongunstige omstandigheden opgroeit, moet volgens Macron - overeenkomstig zijn liberale visie - vooral de mogelijkheid krijgen zichzelf te helpen. Het gaat om noties als 'waardigheid' en 'emancipatie', benadrukte het staatshoofd. Het heil kan niet langer alleen van de staat komen: 'Wij hebben een nieuwe filosofie, een nieuwe methode nodig.' Concreet hoopt het staatshoofd de veiligheid - de eerste voorwaarde om een normaal leven te kunnen leiden - te verbeteren met de komst van 13.000 nieuwe agenten in de zestig moeilijkste buurten. Een stageplan voor leerlingen in de derde klas van het voortgezet onderwijs moet kinderen zonder netwerk een duwtje in de rug geven. Stages op die leeftijd zijn verplicht, maar blijken lastig te regelen voor wie geen ouders heeft met de juiste contacten. De president wees ook op maatregelen die hij al nam. Zo zijn de klassen in groep 3 sinds het begin van dit schooljaar de helft kleiner. Ook heeft hij een begin gemaakt met de terugkeer van de buurtpolitie die zijn voorganger Nicolas Sarkozy (2007-2012) afschafte. In juni zal hij een offensief aankondigen tegen de drugshandel. Macron sprak anderhalf uur lang, uit het hoofd. Uiteindelijk kon hij maar weinigen onder zijn gehoor van burgemeesters en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties overtuigen. Critici eisen vooral dat de renovatie van woningen wordt hervat. Deze ligt op veel plaatsen stil door geldgebrek. Macron trekt hier de komende jaren 5 miljard voor uit. 'Te weinig', menen diezelfde critici. Er moet veel meer gebeuren om deze stad uit het moeras te trekken Amara Gassama (28) "Dit zijn allemaal kleine stapjes", stelt bijvoorbeeld Stéphane Gatignon, die onlangs uit protest tegen het gebrek aan middelen aftrad als burgemeester van de beruchte Parijse voorstad Sevran. 'Dertigduizend stageplekken voor derdeklassers is mooi, maar het echte probleem is dat veel vijftienjarigen nog voor het einde van het jaar van school af gaan.'

Amara Gassama (28)

Jongerenwerker in een voorstad van Parijs: Een stage is nog geen baan

Amara Gassama is erg teleurgesteld. Sinds drie jaar is hij jongerenwerker in de Parijse voorstad Aulnay-sous-Bois. "Een plan voor stages is mooi, maar een stage is nog geen baan. Er moet veel meer gebeuren om deze stad uit het moeras te trekken." Het ambitieuze plan van oud-minister Borloo, die een miljardeninvestering in probleemwijken bepleit, heeft hoge verwachtingen bij hem gewekt. "Het is gek om te zien dat er weinig van overblijft." Investeringen zijn nodig om het gemis aan structuur thuis te compenseren, zegt hij. "Er zijn hier bijvoorbeeld erg veel eenoudergezinnen. Dan kom je niet ver als je op vierhonderd kinderen één jongerenwerker hebt."

Aladoum Sow(32)

Rapper en medewerker van een uitzendbureau: Het is een kwestie van mentaliteit Aladoum Sow denkt dat president Macron een punt heeft. "Het draait inderdaad niet alleen om geld. Het onderwijs en de politie gaan niet per se beter werken als je er miljarden in pompt." Volgens Sow, die in Massy (even ten zuiden van Parijs) woont, worden jongens zoals hij bijna automatisch naar het beroepsonderwijs gestuurd.

"Dat is denk ik een groot probleem. Mijn broertje overkwam het laatst bijna ook. Gelukkig zei hij op tijd: 'Ik wil geen automonteur worden'. "Dit soort dingen is een kwestie van mentaliteit. Er wordt te weinig van ons verwacht en dat zal moeten veranderen."

