Macron wil bemiddelen tussen Koerden in Syrië en Erdogan

Hij ontving de Syrische SDF-leiders, een gezelschap bestaande uit strijders van verschillende groeperingen waaronder de Koerdische YPG-militie.

Lees verder na de advertentie

Macron zegt te willen bemiddelen tussen Turkije en de Koerden, een aanbod dat Turkije direct in felle bewoordingen afwees. Turkije veroverde onlangs Afrin, een noordoostelijke Syrische regio waar vooral Koerden wonen. Maar daarmee is de Turkse president Erdogan nog niet klaar, hij wil nu doorstoten naar de westelijk gelegen stad Manbij.

De Franse president probeert de boel nu te sussen door onderhandelingen voor te stellen. De Syrische strijdkrachten repten in de media zelfs over door Macron toegezegde steun van Franse troepen. Die berichten werden door het Elysée ontkend. Frankrijk heeft wel, net als de VS, troepen in het noorden van Syrië gestationeerd, bedoeld om IS te verslaan. In de regio kwamen gisteren een Britse en Amerikaanse militair om het leven.

Turkije ziet de strijders als terroristen, maar Frankrijk ontvangt ze gewoon in het Elysée Mutlu Civiroglu, analist

Analist Mutlu Civiroglu, gespecialiseerd in de Koerden, zegt dat Macron met de ontvangst van onder meer Koerdische leiders in de eerste plaats een signaal wil afgeven. "Turkije ziet de strijders als terroristen, maar Frankrijk ontvangt ze gewoon in het Elysée. Daarmee laten ze zien dat ze het, net als het grootste deel van de internationale gemeenschap, niet met die lezing eens zijn."

Macron laat bovendien zien dat hij de dreiging van een Turkse inval in Manbij serieus neemt en eventueel zelfs bereid is een actieve bijdrage te leveren aan de preventie daarvan. "De troepen van de internationale coalitie zijn daar al en ik denk niet dat ze die makkelijk weghalen. Er is hen veel aan gelegen enige stabiliteit te bewaren in de regio", zegt Civiroglu.

Opjagen Koerden In Afrin was de internationale gemeenschap niet aanwezig, wat het voor het Turkse leger relatief eenvoudig maakte de regio te veroveren. Erdogan heeft gezegd dat hij de Koerden tot over de Iraakse grens wil opjagen. "Ik denk niet dat Erdogan bluft, maar het is de vraag of hij een confrontatie met zijn Navo-partners wil riskeren." In Manbij wonen inmiddels veel gevluchte mensen uit Afrin. Manbij is een voornamelijk door Arabieren bevolkte stad. Het wordt door de internationale coalitie gezien als succesverhaal. IS werd er verslagen en lokale bewoners keerden er terug, dat rekent de internationale coalitie zichzelf aan. Hoewel de Syrische strijdkrachten hoop putten uit de ontmoeting met Macron, weet het dat de steun van internationale partners kwetsbaar is. Afrin moest tenslotte zelf de kastanjes uit het vuur halen. De internationale coalitie liet Turkije in een agressieve campagne begaan. Nu genieten de Koerden voorzichtige steun van Macron, maar het blijven de geopolitieke belangen van grote mogendheden die doorslaggevend zijn.