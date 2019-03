Macron waarschuwt voor schadelijke neveneffecten van Chinese investeringen

Na een ontvangst met open armen en investeringsdeals in Italië stonden er voor de Chinese president Xi Jinping in Parijs gisteren zware gesprekken op de agenda. De Franse president Emmanual Macron wil dat Europa als één blok concessies eist van China. Daarmee probeert hij de toon te zetten voor een EU-Chinatop die op 9 april in Brussel plaatsvindt.

Lees verder na de advertentie

Macron had een aantal bondgenoten om zich heen verzameld. Samen met de Duitse kanselier Angela Merkel en de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker verwelkomde hij zijn gast op het bordes van zijn presidentiële paleis. De ontvangst zag er hartelijk uit, en alle partijen spraken na afloop lovende woorden over het belang van internationale samenwerking, maar ondertussen maakten de Europeanen hun ongenoegen kenbaar.

Macron behoort tot de Europese leiders die waarschuwen voor schadelijke neveneffecten van Chinese investeringen

Ongelijke handelsrelatie Een belangrijk punt van frustratie blijft de ongelijke handelsrelatie, aldus Juncker. “Het is nodig dat Europese bedrijven net zoveel toegang tot de Chinese markt krijgen als Chinese bedrijven dat nu in Europa hebben.” Ondertussen gaan er in Europa ook om andere redenen alarmbellen af over Beijing. Macron behoort tot de Europese leiders die waarschuwen voor schadelijke neveneffecten van Chinese investeringen. Afgelopen vrijdag riep hij tijdens de Europese Raad in Brussel op tot een gezamenlijk antwoord. “We hebben een situatie laten ontstaan waarbij China in Europa strategische infrastructuur en netwerken overneemt. Dat is een strategische fout.” Ook de Commissie bepleit een stevige gezamenlijke lijn. Het dagelijks bestuur van de EU wil graag de bevoegdheid om economische deals tussen Beijing en individuele landen te controleren. De Europese angst is tweeledig. Aan de ene kant leeft de vrees dat Chinese bedrijven met overheidssteun innovatie van Europese concurrenten opkopen en naar China verplaatsen. Daarnaast zijn de Commissie en Macron bang dat China met investeringen en leningen politieke invloed koopt.

Zijderoute Het gaat dan vooral om investeringen in infrastructuur die China onder de noemer Nieuwe Zijderoute aanlegt tussen Azië en Europa. Vorige week tekende Xi in Italië nog akkoorden voor samenwerking in de havens van Genoa en Triëste, tot irritatie van Brussel en Washington. Volgens Merkel kunnen Europa en China best samenwerken om infrastructuur te verbeteren, maar moet de rol van Beijing niet te dominant zijn. “De Nieuwe Zijderoute is een erg belangrijk project. Wij Europeanen willen hier ook een rol in spelen. Ik heb nu een beetje moeite om de wederkerigheid te vinden.” Macron riep China op geen spelletjes te spelen om de Europese eenheid te ondermijnen. Ondanks alle twistpunten wil Europa ook geen onversneden confrontatie met China, zo benadrukte Merkel. Volgens haar is samenwerking met Beijing noodzakelijk tegen klimaatverandering en om de nucleaire deal met Iran overeind te houden. Daarnaast zijn de economische belangen groot. Vorig jaar was China na de Verenigde Staten de belangrijkste handelspartner voor de EU. Dit onderdeel van de relatie werd onderstreept door een bilaterale ontmoeting die Xi en Macron maandagavond al hadden. Daar werden voor tientallen miljarden euro’s aan deals bekend gemaakt. Chinese maatschappijen gaan bijvoorbeeld 300 toestellen van de Europese vliegtuigbouwer Airbus kopen.

Huawei Ondertussen presenteerde Eurocommissaris Andrus Ansip (digitale markt) gisteren een advies over een andere gevoelige kwestie: de mogelijke aanleg van supersnel mobiel internet door het Chinese telecombedrijf Huawei. De Verenigde Staten lobbyen bij hun bondgenoten om het bedrijf te weren vanwege de risico’s dat de Chinese geheime dienst via achterdeurtjes meeleest. De Commissie wil geen knoop doorhakken. Ansip zei dat landen zelf over hun nationale veiligheid gaan. Hij vraagt hen om voor de zomer de risico’s van Huawei te analyseren en de bevindingen met andere lidstaten te delen. Op basis daarvan moeten landen zelf een keuze maken. Hij zei er wel bij dat ook zonder onomstotelijk bewijs van spionage de problemen met Huawei te groot kunnen zijn. Volgens de Chinese wet moeten bedrijven samenwerken met de eigen geheime dienst. “Wanneer we genoeg bewijs hebben om in het openbaar te tonen, dan is het te laat. We moeten onze keuzes maken door risico’s in te schatten.”

Lees ook: