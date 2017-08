Macron’s populariteit daalt ongekend: waar blijven zijn daden?

Nog nooit eerder in de geschiedenis van het moderne Frankrijk raakte een staatshoofd zo snel zijn politieke krediet kwijt. Nog niet eens vier op de tien Fransen (36 procent) oordelen positief over Macron, die juist vandaag zijn eerste grote project (een hervorming van het arbeidsrecht) lanceert.

De oppositie ruikt bloed. De linkse leider Jean-Luc Mélenchon riep afgelopen weekend in Marseille op tot massaal verzet tegen Macrons aanval op de macht van de vakbonden in het cao-overleg. De maatregelen, die onder andere werkgevers moeten beschermen tegen te hoge kosten bij ontslag, zouden neerkomen op een 'sociale staatsgreep'.

Hoe is de spectaculaire val van het jongste staatshoofd ooit te verklaren? Een serie missers zal een rol hebben gespeeld. Zo noemde Macron defensie en veiligheid een topprioriteit en maakte hij even later openlijk ruzie met de stafchef van het leger die zich verzette tegen bezuinigingen.

Bij de meeste Fransen staat de afkeer van politiek los van de vraag wie in het Elysée woont

Ook de onthulling dat Macron in drie maanden tijd een slordige 26.000 euro uitgaf aan een visagiste droeg bij aan de slechte cijfers. Het versterkt de indruk dat het bij deze president vooral draait om communicatie en uiterlijk vertoon.

Daarbij worstelt hij met een probleem van meer fundamentele aard. Een meerderheid van de Fransen heeft niet of nauwelijks vertrouwen in de politiek en die afkeer staat los van de vraag wie er in het Elysée woont.

Mystiek Bij de parlementsverkiezingen in juni kwam minder dan de helft van de ruim 47 miljoen kiezers opdagen. Het was een waarschuwing dat het elan rond Macron, die in mei Marine Le Pen verpletterend versloeg, niet blijvend was. Macron is zich er als geen ander van bewust dat de kiezers massaal afhaken. In een poging om ze met de politiek te verzoenen probeerde hij de 'verticaliteit van de macht' te herstellen. Dat wil zeggen dat hij niet voor ieder wissewasje van zijn Olympus afdaalt om het woord te nemen zoals de 'normale president' Francois Hollande dat deed. Een president moet zich presidentieel gedragen, het moet iemand zijn op wie je trots kan zijn en er komt ook een beetje mystiek bij kijken. Het sloeg kennelijk niet aan. Nu heeft hij zich voorgenomen om weer meer te spreken en uit te leggen. Een nieuwe strategie is alleen niet genoeg omdat de burger juist de 'mooie praatjes' beu is. Daarom zal Macron nu vooral heel snel concreet moeten worden: de Fransen willen na vier maanden eindelijk een keer weten waar ze precies aan toe zijn. Kunnen zij straks makkelijker ontslagen worden? Gaat de WW er op achteruit? Waar gaat hij op bezuinigen, wat gaat hij doen aan de staatsschuld? Hoe gaat het verder met de pensioenen, met de strijd tegen terreur? De Fransen mogen dan al genoeg hebben van Macron, hij heeft een bijzonder solide meerderheid in het parlement en de meeste vakbonden zijn dit keer bereid het spel mee te spelen. Al zullen er ongetwijfeld stakingen, acties, demonstraties en blokkades komen, een duidelijk alternatief is er op dit moment niet. De Parti Socialiste ligt in puin door de schokgolf die Macron veroorzaakte. Centrum-rechts (Les Républicains) moet zichzelf opnieuw uitvinden. Mélenchon van La France Insoumise (zoiets als 'Frankrijk in verzet') roert zich, maar hij sprak in Marseille maar voor drieduizend man. Macron heeft nog alle kans om te slagen.

