Macron regelt een baan en een paspoort voor de Parijse held die een peuter redde

De Franse president Emmanuel Macron voelt weinig voor het uitdelen van verblijfsvergunningen, maar voor ‘Spiderman’, de jonge Malinees die zaterdag een aan een balkonrand bungelende peuter wist te redden, maakt hij graag een uitzondering. Bij een unieke heldendaad hoort een unieke beloning, vindt de Franse president.

Inmiddels is op internet het filmpje van Mamoudou Gassama’s heldendaad miljoenen keren bekeken. Over de hele wereld zagen mensen hoe Gassama zich zaterdag rond een uur of acht vanaf straatniveau razendsnel langs vier balkons omhoog wist te trekken, zodat hij op driehoog een jongetje van vier terug het balkon op kon helpen. Het ventje hing met zijn handen aan de balkonrand, net buiten het bereik van de buren.

Behalve een verblijfsvergunning krijgt Gassama ook een functie bij de Parijse brandweer. Macron heeft ook aangeboden om Gassama tot Fransman te naturaliseren. Dat aanbod heeft hij geaccepteerd.

Illegaal

Gassama was sinds september vorig jaar illegaal in de Franse hoofdstad. Zijn reis had hem vier jaar gekost. Hij was via Burkina ­Faso in een vluchtelingenkamp in Libië beland, van daaruit was hij per boot naar Italië gereisd en toen weer verder naar Parijs, waar hij een oudere broer had wonen.

Ik ben gewoon omhoog geklommen. Hoe hoger ik kwam, hoe meer moed ik kreeg Mamoudou Gassama

Op de Franse televisie werd Gassama kort geïnterviewd. Hij vertelde dat hij zaterdagavond in het 18de ar­ron­dis­se­ment over straat liep, toen hij zag dat een menigte geschrokken omhoog keek. Hij keek ook en zag het jongetje hangen. “Ik ben gewoon omhoog geklommen. Hoe hoger ik kwam, hoe meer moed ik kreeg”, zei hij.

Eenmaal bij de peuter aangekomen trok hij hem over de reling en wachtte met het kind op de brandweer. Het jongetje was in shock en had zijn voet verwond bij zijn pogingen weer omhoog te komen. De ouders bleken niet thuis. De moeder was ergens buiten Parijs, de vader is later in het weekeinde aangehouden. De jongen is voorlopig naar een opvanglocatie gebracht.