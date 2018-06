Macron op ramkoers met Trump in aanloop naar G7

,,De Amerikaanse president mag zeggen dat hij het niet erg vindt om geïsoleerd te staan. Het maakt ons ook niet uit als we een verklaring van zes landen moeten ondertekenen als dat nodig zou zijn", schreef Macron donderdag op Twitter. Hij deed dat zelfs, zeer uitzonderlijk, in het Engels.



,,Omdat deze zes landen bepaalde waarden vertegenwoordigen, ze staan voor een economische markt met een sterke historie, die op dit moment een echte internationale kracht is", voegde Macron eraan toe. In een andere tweet, weer in het Engels, zei Macron: ,,Geen leider is eeuwig." Macron wil 'hegemonie met alle macht bestrijden'.

