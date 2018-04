Macron en Trump: een ijdele bromance

De een is een briljante leerling van een aantal excellente Franse scholen, een vertegenwoordiger van de door populisten gehate pro-Europese elite en pleitbezorger van het multilateralisme. De ander is een vastgoedmagnaat, volgens de weldenkenden een demagoog die America First als adagium heeft. Toch hebben beiden na een jaar een uitstekende verstandhouding, zeggen hun medewerkers.

Macron ging niet mee in de breed gevoelde minachting voor het Amerikaanse staatshoofd. Angela Merkel bejegende hem ijzig, maar door Macron werd Trump uitgenodigd voor een grootse viering van 14 juli in Parijs. “Zou je dit wel doen”, reageerde Trump. “Ik ben niet erg populair bij jullie en wil het feest niet verpesten.” Maar Macron stond op zijn komst.

Het werkte. Inmiddels heeft Trump met geen enkel ander Europees staatshoofd zoveel contact. De Amerikaan had ‘Emmanuel’ dit jaar vaker aan de lijn dan de Britse premier May. De gesprekken vinden plaats zonder tolk – Macron spreekt goed Engels – en zijn bijzonder vriendschappelijk en direct van toon.

Tussen François Hollande en Barack Obama was het nooit zo ontspannen en warm, ondanks de politieke nabijheid. Om nog maar te zwijgen van de periode 2003-2007. Toen bereikten de Frans-Amerikaanse verhoudingen een dieptepunt door het verzet van Jacques Chirac tegen de oorlog die George W. Bush begon tegen Saddam Hoessein. In die dagen werden Fransen in Washington ‘cheese eating surrender monkeys’ genoemd.

Macron en Trump – die beiden het politieke systeem in hun land opbliezen – hebben belang bij het etaleren van hun ‘bromance’. Trump kan er mee laten zien dat hij de waardering krijgt van een intellectuele Europeaan en dus niet de hork kan zijn waar velen hem voor houden. En voor Macron is het mooi als men denkt dat hij een speciale relatie heeft met een man die gevreesd wordt om zijn onvoorspelbaarheid.

Vriend zonder invloed Zo vroeg een Amerikaanse minister aan een Franse collega of Macron niet kon proberen Trump af te houden van de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Want “Trump respecteert en bewondert hem tenminste”. Macron probeerde het, maar ving bot. En zijn verzekering onlangs dat hij Trump had overtuigd om in Syrië te blijven, werd ontkend door Washington. Ondanks de goede persoonlijke band, blijft het vermogen van Macron om Trump te ‘managen’ uiterst beperkt. Hij kon Trump ook niet tegenhouden toen hij het klimaatverdrag opzegde of flinke invoerheffingen op staal en aluminium aankondigde. Macron weet dat Trump in de eerste plaats zijn kiezers wil bedienen. Zeker nu hij tussentijdse verkiezingen tegemoetgaat. De verwachtingen voor het bezoek zijn dan ook niet hoog gespannen. Macron zou zijn Amerikaanse vriend graag weer het Verdrag van Parijs inpraten. En hem ervan weerhouden het nucleaire akkoord met Iran op te zeggen. Daar zal het niet van komen. Macron blijft voorlopig een vriend zonder invloed.