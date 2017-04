Macron en Le Pen door in Franse verkiezingen, demonstranten de straat op in Parijs

Bij de eerste prognose leek de liberaal Emmanuel Macron de meeste stemmen gehaald te hebben, nu 35 procent van de stemmen geteld is, gaat de nationalistische Marine Le Pen van het Front National aan kop. Zij heeft nu 24,6 procent van de stemmen, Macron staat op 21,9 procent. Op de derde plek staat de conservatieve François Fillon (19,7 procent), op plek vier de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon (19,2 procent)

Op 7 mei nemen de twee overgebleven kandidaten het opnieuw tegen elkaar op. Dan wordt uitgemaakt wie plaats mag nemen in het Élysée, de residentie van de president.

Zo’n 47 miljoen Fransen mochten vandaag hun stem uitbrengen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Sinds vanochtend acht uur zijn ruim 66 duizend stembureaus open.Rond vijf uur lag de opkomst op 69,42 procent, iets lager dan in 2012 toen de opkomst rond dat tijdstip op 70,59 procent lag. Aan het eind van de stembusgang in 2012 was de opkomst 79,5 procent. Van tevoren werd gevreesd dat de opkomst dit jaar een stuk lager zou uitvallen omdat veel kiezers twijfelden of ze wel gingen stemmen.

Extra beveiliging

In Besançon in het oosten van Frankrijk is vanochtend een stembureau enkele uren gesloten. De zender BFMTV meldde dat twee personen daar uit een auto waren gesprongen en het voertuig met draaiende motor hadden achtergelaten. Uit onderzoek bleek dat de auto half maart was gestolen. Volgens BFMTV is een wapen, mogelijk een jachtgeweer, in de auto gevonden. Na een veiligheidscheck mocht het stembureau omstreeks 11.30 uur weer in gebruik worden genomen.

