Machtsvertoon Turks leger bij Iraakse grens

De tijd en plaats zijn niet toevallig gekozen. Vlakbij de grensplaats Habur wil Ankara vooral een duidelijke waarschuwing afgeven aan president Massoud Barzani van de Koerdische autonome regio in Irak. Die heeft voor 25 september een referendum over onafhankelijkheid uitgeschreven.

Ankara probeert Barzani op alle mogelijke manieren te weerhouden van een volksraadpleging die het beschouwt als een 'historische vergissing'. De Turkse premier Binali Yildirim uitte gisteren nog dreigende taal richting Barzani, mocht hij zijn referendum doorzetten. "We zullen er niet voor terugdeinzen de nodige maatregelen te treffen."

Turkije beschouwt het referendum aan zijn zuidgrens als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Ankara vreest dat een 'ja' het separatisme in het zuidoosten van het land zal aanwakkeren. Daar begon de Koerdische PKK drie decennia geleden een opstand waarbij al zo'n 40.000 doden vielen. De laatste twee jaar zijn de spanningen tussen de Koerden en Ankara flink opgelopen. Regelmatig vinden confrontaties plaats tussen leden van de PKK en veiligheidstroepen.

Sprankje hoop

Een deel van de Turkse Koerden zegt het referendum in buurland Irak als een sprankje hoop te zien om zelf meer autonomie te verwerven. Verschillende vooral kleinere Koerdische organisaties hebben zich in een platform verenigd om 'hun broers' in het zuiden actief bij de promotie van het referendum te ondersteunen. Ze zijn van plan daags voor het referendum een bijeenkomst te organiseren en dringen er bij Europese en Amerikaanse diplomaten op aan de uitkomst van de volksraadpleging te respecteren, zegt een van de activisten tegen nieuwssite Al-Monitor. "Elke natie heeft volgens het internationale recht op zelfbeschikking", aldus Vahit Aba van de Koerdische Vrijheidspartij PAK.

Het zijn dit soort geluiden die de Turkse president Erdogan vreest. Ook al heeft hij belang bij een goede relatie met Barzani - de twee hebben elkaar nodig om economische redenen - bij de kwestie rondom het referendum kiest hij de kant van de Iraakse premier Haider Al-Abadi.

Erdogan staat achter de visie van Bagdad om de eenheid van Irak te bewaren, zei Erdogan vlak voor zijn vertrek naar New York. Daar zal hij Al-Abadi in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de VN ontmoeten om hem een hart onder de riem te steken.

