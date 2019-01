Macedonië reikt Griekenland de hand: het stemt in met wijziging van zijn eigen naam

Het einde van het langslepende conflict tussen de buurlanden Griekenland en Macedonië over de naam van dat laatste land is een grote stap dichterbij. Parlementariërs in Skopje stemden vrijdagavond in met de grondwetswijzigingen die nodig zijn om de naam van hun land te veranderen in Noord-Macedonië.

Lang was onduidelijk of premier Zoran Zaev wel de benodigde tweederde meerderheid van de parlementsleden achter zich zou krijgen, maar een deal met een kleine oppositiepartij gaf op het laatst de doorslag. EU-buitenlandchef Federica Mogherini en secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg feliciteerden Macedonië meteen na afloop. De naams­wijziging maakt op termijn toetreding tot beide bondgenootschappen mogelijk, iets wat Griekenland tot nu toe blokkeert.

De Grieken claimen het alleenrecht op Macedonië, voor de regio rondom de havenstad Thessaloniki, met een beroep op de tijd van Alexander de Grote

Claim Grieken De Grieken claimen het alleenrecht op de naam Macedonië, voor de regio rondom de havenstad Thessaloniki, met een beroep op de tijd van Alexander de Grote. Ze beschuldigen Skopje ervan een deel van de Griekse historie te stelen, en stiekem aanspraak te maken op stukken Griekenland. De grondwetswijzigingen waarmee het parlement in Skopje nu heeft ingestemd, moeten die zorgen wegnemen. Alleen de volksvertegenwoordiging in Athene moet nu nog instemmen met de naam Noord-Macedonië, het compromis waarover Zaev en zijn Griekse evenknie Alexis Tsipras in juni overeenstemming bereikten. Tsipras zegt de benodigde steun daarvoor in het parlement te hebben, maar hij moet daarvoor net als Zaev leunen op leden van kleine oppositiepartijen. De nationalistische coalitiepartner van zijn partij Syriza, Onafhankelijke Grieken, is net als de grootste oppositiepartij en 70 procent van de Grieken mordicus tegen de naamdeal en stuurt aan op een kabinetscrisis. Partijleider en minister van defensie Panos Kammenos dreigt zijn partij terug te trekken uit de regering zodra het voorstel aan het parlement wordt voorgelegd, mogelijk al komende week. In dat geval kan premier Tsipras tot de geplande verkiezingen in de herfst doorregeren met een minderheidskabinet, maar hij heeft al gezegd de voorkeur te geven aan een vervroegde stembusgang. Geen van de twee partijen staat er in de peilingen goed voor, dus het ligt voor de hand dat Tsipras en Kammenos alles zullen proberen om toch een oplossing voor de crisis te vinden.

