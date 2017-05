Macedoine: een ratjetoe van Alexander de Grote

De alom verkrijgbare ingeblikte groenteversie is niet te vergelijken met een zelfgemaakte macedoine van voorjaarsgroenten. Wie wat ruimte in de diepvries beschikbaar heeft, maakt in de lente vast een flinke voorraad. Dat kost wel enige tijd. Zelfs de Franse keukenkoningin Ginette Mathiot adviseert een paar vrijwilligers uit te nodigen om te komen helpen bij het schillen, afhalen, doppen, op maat snijden en apart koken van de diverse groenten. Maak er een feestje van.

Ingrediënten voor een macedoine van groenten haricots verts of sperziebonen verse doperwten meiraapjes worteltjes paprika verse flageolets en/of artisjokken of bloemkool en/of andere stevige groenten naar keuze.

Recept Houd alle groenten apart. Dop de doperwtjes en flageolets. Was de andere groenten. Schil de groenten die geschild moeten worden en snijd de groenten in blokjes van maximaal 1 centimeter. Haal de sperziebonen af, maar snij ze pas na het koken. Breng een grote pan water met wat zout aan de kook, doe één soort groente in een metalen kookmandje en hang dat in de pan. Blancheer de groente beetgaar. Spoel daarna onder de koude kraan om het kookproces te stoppen en laat ze uitlekken. Meng ten slotte alle groenten. Gebruik de macedoine vers of vries het groentemengsel in diepvrieszakken of -doosjes in porties in. De mogelijkheden zijn talloos. Bijvoorbeeld: als garnituur bij gebraden vlees of bij vis. gevulde tomaatjes: meng de macedoine met de pulp van de uitgeholde tomaten, verse geitenkaas en zout en peper. salade: grapefruit, krabvlees, cashewnoten en verse koriander, met romige kaasdressing kaas en sinaasappelsap. gekookte en gepelde nieuwe aardappeltjes in blokjes, gemengd met macedoine, eventueel met stukjes biologische ham, tomaat, cornichons en hardgekookt ei.

