Macaroni met paprika's

In veel gezinnen is de paprika bijna net zo gewoon als de ui en de tomaat. Dat is een goede zaak, want paprika's zijn niet alleen smaakvol en veelzijdig, ze zijn ook nog eens erg gezond. Dat geldt natuurlijk voor groente en fruit in het algemeen, maar als je het vitamine C-gehalte van paprika vergelijkt met dat van sinaasappelen, dan steekt de paprika er met kop en schouders boven uit: paprika's bevatten per 100 gram tot drie keer zoveel vitamine C als sinaasappelen. Hierbij bevat de groengekleurde de minste en de oranjegekleurde de meeste vitamine C. Daarnaast is de paprika rijk aan vitamine B1, B2 en de mineralen calcium, ijzer en sodium. Sodium verzorgt de vochtbalans in het lichaam en voorkomt uitdroging. De puntpaprika is bovendien rijk aan foliumzuur.

Als je daarbij optelt dat een paprika per 100 gram vruchtvlees niet meer dan 22 kilocalorieën bevat - een kwart van de calorieën in een banaan - dan weet je zeker dat je met het eten van paprika's een flinke dosis gezondheid binnenkrijgt.

Ingrediënten voor 4 personen: 1 kilo paprika's (rood, geel, oranje) 1 of 2 rode Spaanse pepers 2 uien 2 teentjes knoflook 350 gram macaroni 250 gram (kruiden)roomkaas basilicum en/of bieslook olijfolie Parmezaanse kaas Snij de paprika's in stukjes van 2 bij 2 centimeter. Halveer de pepers, verwijder zaad en zaadlijsten en snij ze in ragdunne reepjes. Pel de uien en de knoflook en snij ze beide in kleine stukjes. Breng de macaroni met de groenten en zout naar smaak in een ruime kookpan met 8 deciliter water, afgedekt, aan de kook. Zet het vuur lager en kook de pasta en groenten, onder af en toe roeren, in circa 8 tot 10 minuten beetgaar. Giet overtollig kookvocht af en bewaar zo nodig iets om later toe te voegen als de saus te dik mocht zijn. Meng de roomkaas door de warme pasta met groenten en warm alles even goed door. Serveer met fijngeknipte basilicum en/of bieslook. Druppel er wat olijfolie over en serveer er geraspte Parmezaanse kaas bij.

