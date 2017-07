Maatijdrel gesmoord: pizzakoerier hoeft Vondelflat niet meer voorbij te rijden

De maaltijdrel in de Vondelflat hield de gemoederen aardig bezig. De directie van de flat had een contract met een vaste maaltijdenleverancier. Veertien bewoners vonden het eten niet lekker en schakelden een andere cateraar in. De ruzie sudderde al sinds april; ouderenbond ANBO liet toen nog 160 pizza's bij de Vondelflat bezorgen om de bewoners een hart onder de riem te steken. In juni bereikte de eetruzie een kookpunt, toen het bestuur van de flat aankondigde twee bewoners te zullen vervolgen. Volgens de bestuurders horen de voorgeschotelde maaltijden nu eenmaal bij de flat en is 'buiten de deur eten halen' niet toegestaan.

Lees verder na de advertentie

Onder leiding van wethouder Ton Schroor gingen leden van de Raad van Toezicht in gesprek met bewoners, en de rechtszaakplannen verdwenen in de ijskast. De afgelopen twee weken zijn gesprekken gevoerd met alle bewoners. Daaruit is gebleken dat sommige bewoners keuzevrijheid willen. De nu gesloten vrede is de uitkomst van deze gesprekken.

Hoe het er concreet gaat uitzien is nog niet duidelijk. Daarover worden in september nieuwe gesprekken gevoerd. De maaltijdenrel veroorzaakte flink wat commotie. Verschillende Kamerleden drongen er bij staatssecretaris Van Rijn op aan om naar Groningen af te reizen en de boel te sussen. Ook leidde de eetruzie tot woedende reacties aan het adres van de Vondelflat. Medewerkers werden met de dood bedreigd en vergeleken met nazi's.

Lees ook: Groningse maaltijdenrel bereikt kookpunt.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.