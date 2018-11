Maastrichtse coffeeshops zijn tegen het experiment met staatswiet

De coffeeshops in Maastricht werken niet mee aan de landelijke proef met staatswiet. De gemeente Maastricht meldde zich voor zo’n proef aan. Maar in een brief aan burgemeester Annemarie Penn en de gemeenteraad noemen de Maastrichtse coffeeshophouders het experiment ‘een smakeloos compromis van het huidige kabinet’. “Een wangedrocht”, licht de Maastrichtse coffeeshophouder Marc Josemans toe.

“Dit is geen experiment maar een doelbewuste manier van aanpak om iedere mogelijkheid tot succes in de kiem te kunnen smoren”, schrijft Josemans namens de Maastrichtse coffeeshops. “Mág er misschien niks bereikt worden?”

“Er mag door de deelnemende coffeeshops geen buitenlandse hasj meer worden verkocht, alleen in Nederland geproduceerde producten. Ook word je beperkt tot hetzelfde aanbod dat iedereen heeft. Dit betekent dat we dan willens en wetens wederom een grote groep klanten aan het illegale (straat)circuit zullen moeten afstaan”, vreest Josemans.

Maastricht verbood enkele jaren geleden de toegang tot coffeeshops voor buitenlanders. Sindsdien nemen steeds meer voormalige klanten van de shops hun toevlucht tot de illegale straathandel, weet Josemans. Hij vreest verder klantenverlies als de wietproef doorgaat. En dat kunnen de door het strenge gemeentelijke beleid toch al geplaagde Maastrichtse coffeeshops financieel niet meer bolwerken, vreest Josemans.

De coffeeshops in de Limburgse hoofdstad pleiten voor legalisering van de wietteelt naar Amerikaans voorbeeld. “Als we naar de positieve resultaten van legalisering in landen als Uruguay, enkele Amerikaanse staten en Canada kijken dan rest ons maar een zaak: legalisering. We hoeven hier het wiel niet meer uit te vinden als het daar reeds goed rolt: laten we een van die landen als rolmodel nemen en aan de slag gaan.’’

Experiment Met het wietexperiment wil het kabinet kijken of wiet uit het illegale circuit kan worden gehaald. Op dit moment is alleen de ‘voordeur’ van de coffeeshop legaal. De teelt en handel worden beheerst door criminelen. Van de staatswiet komen meerdere soorten, meerdere telers doen mee en alleen coffeeshops mogen het verkopen. De bedoeling is dat zo’n zes tot tien gemeenten mee doen en er komt net zo grote controlegroep. De gemeente Maastricht reageert dat het nog niet de definitieve voorwaarden kent van het experiment en dus ook nog niet kan inschatten wat het betekent dat de coffeeshops afhaken.

