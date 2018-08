Maarten van der Weijden moet vroegtijdig stoppen met zijn Elfstedentocht

Rond het middaguur laste Van der Weijden een pauze in omdat hij zich misselijk voelde. Hij moest worden nagekeken door een arts, die constateerde dat het zoutgehalte in het lichaam van de zwemmer niet goed is. In samenspraak met de arts heeft Van der Weijden ervoor gekozen te stoppen.

Volgens het oorspronkelijke schema zou Van der Weijden maandagmorgen omstreeks 7.30 uur in Dokkum aankomen. Vooraf kon hij niet goed inschatten of hij zijn monstertocht van drie dagen zou kunnen voltooien. "Als sporter moet je misschien zeggen dat je gelooft in eigen kunnen, maar ik heb zoiets nog nooit gedaan", zei de zwemmer vrijdag in deze krant.

Steun Van der Weijden kreeg de afgelopen dagen volop steun van toeschouwers die hem een hart onder de riem wilden steken. Brandweerkorpsen van Sint Annaparochie, Stiens, Hallum en Ferwert kwamen zaterdag- en zondagnacht met groot materieel langs de route staan, om de eenzame zwemmer bij te schijnen. Veel boeren deden dat ook. Ook bij de doorkomstplaatsen waar Van der Weijden een stempel haalde, keken duizenden mensen toe hoe hij voorbij zwom. Veel mensen waren ontroerd door zijn actie. Met zijn tocht heeft de olympisch zwemmer, die tijdens zijn loopbaan leukemie kreeg, al ruim acht ton binnengehaald voor kankeronderzoek. Hij begon zaterdagochtend vroeg in Leeuwarden en zou daar maandagavond ook weer finishen. Mensen die een stukje met Van der Weijden mee zouden zwemmen om zo via sponsoren ook geld op te halen, mochten overigens niet mee zwemmen. De waterkwaliteit is zo slecht, dat de zogeheten Cityswims werden afgelast.

