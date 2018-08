Maarten van der Weijden is halverwege en krijgt pizza na oproep aan fans

"Hé Friesland, laat maar eens zien hoe goed social media werkt", zeiden de begeleiders van Maarten van der Weijden zondagochtend op Facebook. "Maarten heeft honger en als Maarten honger heeft, heeft hij grote honger." Dus volgde een oproepje: of iemand vóór Bolsward een pizza funghi wilde brengen. De zwemmer was uitgekeken op de energierepen en sportsnacks en had zin in iets hartigs. Aan de oproep werd al snel gehoor gegeven en rond elf uur kon Van der Weijden van de pizza genieten.

De oud-olympisch kampioen heeft inmiddels 100 kilometer gezwommen van zijn Elfstedentocht, waarmee hij geld inzamelt voor KWF Kankerbestrijding. Hij moet er nog 100. Het is de bedoeling dat hij maandag rond 19.00 uur in Leeuwarden aankomt. Of dat lukt, is de vraag.

Vanochtend vroeg ging het niet goed met de oud-Olympisch kampioen. 'Hij heeft erge spierpijn en een mijmerend brein daarover. Het vooruitzicht dat hij met deze pijn nog 40 uur door moet, stemt hem somber', schreef het begeleidingsteam op Facebook. Na wat slaap ging het alweer beter.

De komende nacht wordt het zwaarst

De Hel van het Noorden Bij elke brug of dorp wordt de zwemmer aangemoedigd door drommen mensen. De zwemmer is ontzettend blij met de aandacht, lieten zijn begeleiders gisteren weten. Zij wisten toen al dat de nachten het zwaarste zouden worden. "Hij krijgt dan hallucinaties. Daarom vaart er vlak voor hem een boot met een verlichte klok om hem te helpen in het hier en nu blijven." De komende nacht wordt het zwaarst. "Dan zwemt hij de Hel van het Noorden, dat stuk tussen Franeker en Dokkum is erg verlaten." De begeleiders hopen dat er veel mensen komen op dat stuk. "Bijvoorbeeld boeren die met hun tractor die licht schijnen, of auto's met brandende koplampen op de kant.''

