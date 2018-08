Maarten van der Weijden is de enige echte reus in Friesland

Het is zaterdagnacht als Maarten van der Weijden in het water tussen Hindeloopen en Workum voelt dat hij zijn grens bereikt heeft. Het overgeven, de koorts, het leven van de ene morfinespuit naar de andere toen hij als twintigjarige jongen met leukemie in het ziekenhuis lag, dat kon de zwemmer aan. De pijnlijke kilometers die hij aflegde richting olympisch goud in Peking in 2008, die kon hij ook aan.

Van der Weijden zwom het Kanaal over. En weer terug. Hij zwom een keer 130 kilometer achter elkaar. En verbrak het wereldrecord 24 uur lang zwemmen, waarin hij in één etmaal 102,8 kilometer aflegde. Daarna zwom hij nog twaalf uur door. Kon hij allemaal aan, voor het goede doel. Hij hoefde maar te denken aan de mensen die kanker niet overleefden. Het is de manier waarop hij zijn ‘schuld’ tegenover die mensen wil inlossen, zoals hij het zelf noemt.

Maar op de stille Friese wateren in het pikkedonker voelt Van der Weijden dat hij zijn plan om de Elfstedentocht te zwemmen, waarmee hij geld ophaalt voor KWF Kankerbestrijding, misschien moet staken. De pijn is ondragelijk na 60 kilometer. Zijn spieren smeken hem te stoppen. Van der Weijden wordt gek van het idee dat hij nog 140 kilometer moet.

De zwemmer zal op dat moment gedacht hebben aan de vele mensen langs de kant, want hij gaat door. Friesland liep dit weekeinde massaal uit voor de krankzinnige tocht van de 37-jarige zwemmer. Hij wil maandagavond na drie dagen zwemmen in Leeuwarden aankomen, maar dan moet hij wel eerst de Hel van het Noorden hebben overleefd, het verlaten stuk tussen Franeker en Dokkum.

Tranen

Om de hel iets dragelijker te maken, kwamen de brandweerkorpsen van Sint Annaparochie, Stiens, Hallum en Ferwert met groot materieel langs de route staan, om de eenzame zwemmer bij te schijnen. Veel boeren deden dat ook, ze zijn allemaal ontroerd door de actie van de langeafstandszwemmer.

Bij de doorkomstplaatsen waar Van der Weijden een stempel haalde, keken duizenden mensen met tranen in de ogen toe hoe hij slag na slag, meter voor meter, voorbij zwom. De man die in Peking het olympisch goud veroverde op de 10 kilometer in het open water, had van tevoren met een knipoog gezegd dat hij hoopte dat er net zo veel mensen naar zijn Elfstedentocht zouden kijken als naar de echte. Al zwemmend toonde hij met een lach hoe verrast hij was door de massale belangstelling. Er was feest, er was muziek, er waren spandoeken.

Van der Weijden was bang geweest dat zijn actie weinig aandacht zou genereren vanwege het evenement in culturele hoofdstad Leeuwarden, waar metershoge marionetten, reuzen genaamd, door de straten kwamen.

Maar de enige echte reus in Friesland, dat was de 2,02 meter lange Elfstedentochtzwemmer, zo viel te lezen op een spandoek van fans die Maarten van der Weijden op verschillende plekken kwamen aanmoedigen. Of Van der Weijden de Hel van het Noorden ook door komt? Hij weet het niet. Maar hij zal hoe dan ook door willen gaan, denkend aan de mensen die dat niet meer konden.