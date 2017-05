Maar liefst 19 advocaten buigen zich vandaag over de Akzo-PPG-soap

Waar ruzie is, zijn advocaten. Als grote partijen een ruzie hebben die direct of indirect over veel geld gaat, dan zijn er veel advocaten.

Vandaag, als de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam om tien uur een speciale zitting opent, zijn er zelfs heel veel: negentien. Ze zullen niet allemaal het woord voeren. Maar alle negentien zijn betrokken geweest bij het opstellen en indienen van de processtukken.

De kwestie waar zij hun lichten over laten schijnen? Een serie eisen van het Amerikaanse investeringsfonds Elliott. Dat vindt dat de leiding van AkzoNobel, president-commissaris Antony Burgmans met name, een serieus gesprek had moeten aangaan met PPG Industries, de Amerikaanse verfproducent die drie keer een bod heeft gedaan op AkzoNobel.

Omdat Burgmans zo’n serieus gesprek stelselmatig uit de weg is gegaan, eist Elliott vandaag dat AkzoNobel een buitengewone aandeelhoudersvergadering uitschrijft. Op die vergadering kunnen aandeelhouders zich dan uitspreken over Burgmans’ handelswijze. Wat Elliott betreft, hoepelt Burgmans op. Elliott vroeg eind april al om zo’n vergadering, maar AkzoNobel weigerde die toen uit te roepen.

Verder wil Elliott dat de Ondernemingskamer een onderzoek doet naar de manier waarop de Akzo-top is omgesprongen met die biedingen. Volgens Elliott deugt die aanpak voor geen meter.

Plicht verzaakt

Elliott (vertegenwoordigd door twee advocaten) betoogt vandaag dat Burgmans zijn wettelijke plichten en verantwoordelijkheden heeft verzaakt en de belangen van Akzo’s aandeelhouders heeft geschaad. Volgens Elliott waren de biedingen aantrekkelijk voor hen (PPG wil per aandeel 96,75 euro betalen, terwijl een aandeel nu ruim 75 euro kost) maar ook voor Akzo’s werknemers. Burgmans had dus met PPG om de tafel moeten gaan zitten.

Steun krijgt Elliott, dat zelf ruim 8 miljoen aandelen bezit, vandaag van vijf investeringsfondsen en een pensioenfonds (gezamenlijk goed voor negen advocaten). Hun aanwezigheid is pijnlijk voor AkzoNobel.

Tot een collectieve aan­deel­hou­ders­op­stand is het niet gekomen.

Elliott kocht zijn aandelen AkzoNobel in december en lijkt vooral uit op snelle winst. Maar andere investeerders hebben al jaren een belang in AkzoNobel, een fonds zelfs al twintig jaar. Het zijn geen take the money and run-aandeelhouders en veel herrie maken ze, in tegenstelling tot Elliott, doorgaans ook niet.

Toch hebben veel fondsen de afgelopen weken openlijk kritiek geuit op Burgmans en topman Büchner – en soms behoorlijk gepeperd. Tot een collectieve aandeelhoudersopstand is het niet gekomen. Maar er is veel verzet tegen Burgmans’ manier van optreden – ongebruikelijk veel – en de investeerders zullen daar uiting aan geven, zij het misschien wat minder luidruchtig dan Elliott. Zo vinden ze onder meer dat Burgmans eens moet uitleggen waarom Akzo’s toekomstplannen beter zijn dan die van PPG. Datzelfde PPG (twee advocaten) zal met instemming kennis nemen van de kritiek en er wellicht iets over zeggen.

Vanzelfsprekend vertelt AkzoNobel een heel ander verhaal. De directie (twee advocaten), de raad van commissarissen (ook twee) en de Centrale Ondernemingsraad (twee) zullen benadrukken dat Akzo’s eigen plannen superieur zijn aan dan die van PPG.

Ze zullen zeggen dat PPG een Amerikaans bedrijf is dat alleen oog heeft voor aandeelhouders, terwijl AkzoNobel ook omkijkt naar zijn werknemers, klanten en de maatschappij. Dat AkzoNobel veel duurzamer opereert dan PPG en dat Akzo met zijn maatschappelijke projecten veel meer mensen bereikt dan PPG.

Ze zullen aanvoeren dat PPG na de overname zal hakken in Akzo’s personeelsbestand. Dat AkzoNobel de laatste jaren behoorlijk goed heeft gepresteerd. Dat AkzoNobel met zijn eigen plannen (het afstoten van zijn chemiepoot, extra dividendbetalingen aan aandeelhouders, meer winst maken) ook een koers van 96,75 euro op de borden zal krijgen. En dat het bod van PPG daar geen rekening mee houdt. Kortom: dat Burgmans niet met PPG in conclaaf hoefde te gaan.