Maar ik wilde berichten van het nabije. Van die zonnige dagen van geluk, vol Ajax en Mathieu van der Poel.

Ik haalde inlichtingen van Twitter. Ah, maagdenpalm, oh, blauweregen, kijk, een zomereik met een galappeltje, hee, ereprijs. Er kwam geurend viburnum bij en lavendel van het tuincentrum.

En vogels sierden de hemel erboven met hun vluchten, buitelingen en gezang, het oude woord ‘kwinkeleren’ kwam op. Mezen, mussen, de roodborst en af en toe de krijs van een grasparkiet.

Alles leek me rijkdom toe, ook de molshopen, die ik - zo las ik - moest zien als een compliment voor de tuin en er was zoveel verrukking rondom dat alles welkom was, ook het onkruid en de woekeraars; dit was geen tijd voor verdelgen en bestrijden.

De stad, ook zij rekte zich behaaglijk uit. In de woonwijk met de lieflijke naam ‘Witte Vrouwen’, waar men hier en daar in piepkleine huizen woont, dicht tegen elkaar aan, stonden voordeuren open en zaten de bewoners tegen hun gevel aan, op bankjes en klapstoelen. Kinderen joegen elkaar met water na door de straatjes, er werden verjaardagen gevierd op stoepen en een groep mannelijke studenten had zich met ontbloot bovenlijf verzameld rond een barbecue.

En omdat dit Utrecht was en niet Amsterdam was er zelfs op de caféterrassen nog plaats. Bladen gingen rond vol verse gember- en muntthee en huisgebakken worteltaart.

Schaduw

Je kon je vergapen aan welvaren en geluk, in deze zonnige paastijd, en als er al schaduw was dan kwam die van ver, gedragen door het nieuws. Ik dacht aan mijn eigen verblijf in Sri Lanka, lang geleden, eind van de jaren tachtig, nog in de troebelen van de burgeroorlog.

De toeristen bleven nog weg, maar omdat er een luwte leek op te treden in de strijd en de Tamiltijgers waren teruggedrongen naar afgesloten regio’s in het noorden, had het nationale verkeersbureau samen met de luchtvaartmaatschappij een groepje Nederlandse journalisten uitgenodigd om over de weergekeerde rust en de schoonheid van het eiland te berichten.

Men bracht ons onder in hoge kamers met lome wieken aan het plafond, in het Galle Face Hotel in Colombo, toen schitterend in vergane koloniale glorie, en vervoerde ons naar de hot-spots, naar gouden tempels, stijlvolle buitenplaatsen onder wiegende palmen en wulps beschilderde grotten. Tot, midden in Colombo, een enorme autobom ontplofte en tachtig mensen de dood injoeg.

Ach, de lieve mensen van het Ceylon Tourist Board, zoals het toen nog heette.

We spoedden ons terug naar Colombo, naar rook en scherven en bloed en een uitpuilend mortuarium.

Maar ik wilde berichten van het nabije. Van die zonnige dagen van geluk, vol Ajax en Mathieu van der Poel en van heel vroege libelle-achtigen die door wijd open tuindeuren de woonkamer binnenzweven.

Zeker, de grond is droog, de akkers gebarsten, maar zie, de lucht is al bezig te betrekken, de wind wakkert aan. Ons is in de avond pittig onweer toegezegd.

Wat een gezegend land.

Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. Lees meer afleveringen van zijn Klein Verslag op trouw.nl/kleinverslag.