Maandagochtend staan de treinen stil

Ook na dat tijdstip is hinder op het spoor te verwachten, omdat dan pas wordt opgestart en de treinenloop op gang moet komen. Als symbolische verwijzing naar de pensioenleeftijd wordt het werk op het spoor 66 minuten neergelegd. “We geven dit signaal nu af om te voorkomen dat we straks allemaal steeds langer moeten doorwerken. Dit gaat om een fatsoenlijk en tijdig pensioen voor iedereen. Daarom hopen we dat het publiek en de reizigers begrip hebben voor de actie", zegt FNV-bestuurder Henri Janssen.

De actie vindt plaats op de standplaatsen Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Utrecht, Zwolle, Den Haag, Hengelo, Enschede, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Heerlen. Dat worden er waarschijnlijk nog meer. Maandag geldt in veel sectoren als landelijke actiedag voor het pensioen. Zo zijn er acties in stads- en streekvervoer, de bouw, de metaal en de schoonmaak.

‘Buiten proportie’ Rover noemt de korte werkonderbreking disproportioneel. De belangenvereniging vindt dat reizigers in principe nooit de dupe mogen zijn van stakingen. “In dit geval gaat de staking niet eens over het openbaar vervoer maar over pensioenen”, aldus directeur Freek Bos. Rover denkt ook dat de werkonderbreking nog een groot deel van de dag gevolgen zal hebben voor de reizigers. “Als de opstart van de dienstregeling goed gaat, pluk je daar de hele dag de vruchten van, maar wordt die aan het begin van de dag verstoord, dan werkt dat nog heel lang door in de treinenloop in het hele land”, aldus Bos.

