Maaltijdboxen zijn gewild, bezorgers ruiken hun kans

Waarom zou je iedere dag bedenken wat je wilt koken en zelf de boodschappen doen? Het is de gedachte van veel tweeverdieners met jonge kinderen. Zij zijn misschien wel de belangrijkste groep afnemers van de maaltijdboxen van bedrijven als HelloFresh, Marley Spoon en Beebox.

Soms bezorgen deze bedrijven hun box zelf, maar zij kunnen het ook uitbesteden aan transportbedrijf Leen Menken of aan PostNL. Deze twee partijen verdelen samen de markt, zegt Eefje Brugman van maaltijdboxbedrijf De Krat, dat de overstap maakte van Leen Menken naar PostNL.

De koelbox van PostNL houdt het eten achttien uur op een temperatuur tussen de nul en vier graden

Leen Menken begon met het leveren van maaltijdboxen aan consumenten in 2012, maar in 2014 nam het echt een vlucht, vertelt directeur Leen Menken. In eerste instantie heeft Menken, die tot die tijd voornamelijk voor horeca en producenten werkte, daar niet veel aan gedaan. "Klanten klopten bij ons aan en wij zagen er wel brood in." Een explosieve groei volgde. "Dat vlakt nu wat af. In het begin had je ook veel mensen die het een keer probeerden, inmiddels is er sprake van een vaste groep gebruikers, voornamelijk jonge gezinnen."

Voedselveiligheid Voor HelloFresh, het bekendste maaltijdboxbedrijf, doet Leen Menken alleen het inpakwerk. "Voor de distributie hebben zij hun eigen busjes." Maar Leen Menken kan ook het hele proces uitvoeren: op voorraad houden, inpakken en leveren. "Een webshop kan alles uit handen geven, zelfs de financiële administratie." In drie jaar tijd groeide het aantal klanten voor wie PostNL eten bezorgd van nul tot veertig De markt voor vers voedsel aan huis is breder dan de maaltijdbox. Denk aan speciale vleespakketten en detoxsappen. Maar ook de markt voor het bezorgen van boodschappen zit in de lift, zegt Daan Koek, manager online voedsel van PostNL. "De online markt voor vers voedsel groeit. Denk naast boodschappen en maaltijdboxen bijvoorbeeld ook aan de bezorging van gekoelde kant-en-klaarmaaltijden." PostNL begon in 2014 met het bezorgen van vers voedsel, nadat het bedrijf had geïnvesteerd in de ontwikkeling van een speciale koelbox. Koek: "Zo'n koelbox kan het voedsel minimaal 18 uur op een temperatuur tussen de nul en vier graden houden. De voedselveiligheid is daarmee geborgd. Ook omdat wij de box verzegelen." Voor het bezorgen van vers voedsel heeft PostNL een apart netwerk opgezet dat gebruikmaakt van het bestaande wagenpark van het bedrijf. In drie jaar tijd groeide het aantal klanten voor wie PostNL eten bezorgd van nul tot veertig. Dat PostNL nu ook zo actief is geworden op de markt voor het bezorgen van voedsel, merkt Leen Menken wel. "Maar PostNL is onze enige grote concurrent en wij werken anders. Zo hebben wij in tegenstelling tot PostNL gekoelde wagens. Voedselveiligheid staat bij ons voorop."

Veeleisend Ondertussen wordt de consument steeds veeleisender, zegt Eefje Brugman van maaltijdboxbedrijf De Krat. "Toen ik begon vonden klanten het prima als je zei dat je ergens tussen negen uur 's ochtends en een uur 's middags het pakket zou leveren. Nu willen klanten hooguit een uurtje thuis zijn om een krat in ontvangst te nemen." Daarom investeren Leen Menken en PostNL fors in vernieuwende software, zodat het afleveren steeds nauwkeuriger kan worden gecommuniceerd met de consument. Bij beide partijen krijgen consumenten een tijdvak van een uur te horen waar binnen hun bestelling wordt geleverd. Bij vertraging wordt de klant via de mobiele telefoon op de hoogte gebracht.

Steeds meer busjes Nu er meer en meer thuis wordt bezorgd, zie je ook meer en meer bestelbusjes rondrijden. "De afgelopen jaren is er sprake van een gigantische toename van het aantal dieselbusjes", zegt Leen Menken. Volgens hem kan dat niet zo doorgaan vanwege de vervuiling en de drukte. "Daarom wil ik mijn wagenpark zo snel mogelijk helemaal elektrisch hebben. Ook werk ik samen met Bubble Post, een bedrijf dat bezorgt met gekoelde fietsen."

