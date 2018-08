Maaltijdbezorging per drone neemt een vlucht - maar hoe zit het met de veiligheid?

Een plastic toestelletje van 50 centimeter hoog, met vier propellers en een soort aktetas eronder: het is de trots van de Chinese dronefabrikant EHang. Als eerste in China is het bedrijf vorige maand op commerciële schaal aan maaltijdbezorging per drone begonnen. Vers bereide gerechten, fruit en snacks vliegen af en aan door het luchtruim van de Zuid-Chinese stad Guangzhou.

"Het is kinderspel", zegt Anne Ji, de woordvoerder van EHang, terwijl ze de drone demonstreert. "Een medewerker van de supermarkt stopt de maaltijd in de tas, scant de bon en drukt op een knop, waarna de drone automatisch naar haar bestemming vliegt. Na tien tot vijftien minuten komt de maaltijd aan, terwijl een menselijke bezorger er een half uur over doet. Een drone hoeft nu eenmaal niet voor het rood licht te wachten."

Wereldwijd wordt geëxperimenteerd met pakjes- en maaltijdbezorging per drone, in een poging files te vermijden en snellere levertijden te behalen. In Nederland deed het Universitair Medisch Centrum Groningen een proef met medicijnverzending naar Schiermonnikoog. In de Verenigde Staten probeert koeriersbedrijf UPS drones vanuit bestelwagens te laten vertrekken, en ook online-gigant Amazon werkt aan een dronebezorgsysteem.

Maar de koeriersdienst in Guangzhou, de op twee na grootste stad van China, is een van de eerste bezorgers die onbemande drones op commerciële schaal inzetten. EHang sloot een samenwerkingsovereenkomst met supermarktketen Yong Hui. Klanten die online bestellen en in het toepassingsgebied wonen, kunnen kiezen voor levering per menselijke koerier of per drone.

Technologisch gezien is EHang tot veel meer in staat. Het bedrijf, opgericht in 2014 en nu tweehonderd werknemers groot, heeft drones in alle maten en voor alle mogelijke toepassingen. Industriële drones worden ingezet om branden te blussen, noodhulp aan te voeren na natuurrampen, of de eerste beelden maken na een auto-ongeval en zo de politie te ondersteunen. Daarnaast creëert EHang gigantische lichtshows met meer dan duizend simultaan vliegende drones.

Het grootste probleem van dronebezorging is echter dat de regelgeving rond het gebruik van het luchtruim niet is ingesteld op rondvliegende koeriers, en luchtvaartautoriteiten zijn huiverig vliegroutes aan drones toe te kennen. Voor zijn eerste vliegroute stootte EHang op tal van lacunes in de veiligheidsnormen rond hoge gebouwen en vertrouwelijke locaties. "Op technologisch vlak zijn we klaar, maar de overheidsregulering is niet zo snel", zegt Anne Ji.

Voorlopig is het toepassingsgebied bescheiden: de drones vliegen van de supermarkt naar één landingspunt, van waar klanten in vier wijken van Guangzhou worden bediend. Het laatste stuk, van landingspunt naar klant, wordt door een menselijke bezorger afgelegd. Op dit moment doen zo'n dertig tot vijftig klanten per dag beroep op een drone. "De consumenten reageren heel enthousiast", zegt Anne Ji. "Veel klanten uit andere wijken willen het ook proberen."

Pronkstuk

Het pronkstuk van het ambitieuze bedrijf is de 184, een megadrone voor passagiersvervoer. De 184 - de naam verwijst naar de specificaties: één passagier, acht propellers, vier draagarmen - heeft meer dan duizend testvluchten uitgevoerd, waarvan veertig met iemand aan boord, en is volgens EHang klaar om in gebruik te nemen. Het bedrijf werkt zelfs aan een opvolger voor twee passagiers, de 216, die afgelopen april een testvlucht maakte in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Begin vorig jaar kondigde Dubai aan de 184's als dronetaxi's te willen inzetten. De luchttaxi zou aanvankelijk eind 2017 van start gaan, daarna halverwege 2018, maar tegenwoordig wordt geen datum meer gegeven. "Het is wachten op een regelgevend kader", zegt Ji. "Regeringen willen eerst weten of een product betrouwbaar is voor ze regulering uitvaardigen. Daarom is die eerste vliegroute in Guangzhou belangrijk. Zo kunnen we data verzamelen en tonen dat het veilig is."

Zelf heeft het bedrijf een duidelijke toekomstvisie over hoe de computergestuurde 184's het best kunnen worden ingezet: niet als privévoertuig, maar vliegend tussen vaste haltes, als een soort metronetwerk in de lucht. Ook de bezorgdrones kunnen volgens EHang beter niet naar individuele adressen vliegen, maar naar vaste afhaalpunten. Al die vliegbewegingen zouden in die visie aangestuurd worden vanuit een controlecentrum op de grond.

"In de Verenigde Staten kunnen drones hun pakjes misschien in de tuin afleveren, maar in China woont bijna iedereen in een appartement", aldus Ji. "Sommige mensen zeggen dat je het pakje aan het venster zou kunnen afleveren, maar dat vinden wij te gevaarlijk. Een vast landingspunt per wijk is het meest praktisch. Als alle vliegroutes vooraf vastliggen, kan er ook geen chaos ontstaan in de lucht."

Het is een aanlokkelijk verhaal, maar analisten twijfelen over de economische haalbaarheid van de bezorgdrones. Zeker in China, waar koeriers vaak tegen dumpprijzen werken. "Maar China is aan het vergrijzen", zegt Ji. "In de toekomst zullen minder jongeren bereid zijn om voor een laag loon te werken. Als we meer vliegroutes in gebruik kunnen nemen en dit systeem op grote schaal kunnen uitrollen, zal een drone uiteindelijk veel minder kosten dan een menselijke koerier."