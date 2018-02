Maakt Nepal een einde aan het geruzie over de Mount Everest?

China kan het maar niet laten om met het veel kleinere buurland Nepal te kibbelen over de afmetingen van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Zo hebben Chinese functionarissen net weer tegenover staatpersbureau Xinhua verzekerd dat zij vasthouden aan een hoogte van 8.844 meter, vier meter minder dan het cijfer dat Nepal hanteert. Aanleiding is een recent artikel in The New York Times waarin werd gesuggereerd dat Peking de Nepalese hoogte had geaccepteerd.

Een speciaal getraind team sherpa’s moet in de komende maanden een gps-apparaat naar de top brengen

De grens tussen China en Nepal loopt over de besneeuwde top van de Mount Everest. Vroeger claimde China de hele Himalaya-reus als zijn grondgebied, maar de toenmalige grote roerganger Mao Zedong ging in 1961 akkoord met het delen van de beroemde berg.