Maagdenhuisbezetting doemt weer op als studentenprotest

De Decentralen, de grootste partij in de centrale studentenraad van de Universiteit van Amsterdam (UvA), stelt in een brief aan het UvA-bestuur dat het ‘niet lang [zal] duren voordat de poorten van het Maagdenhuis weer worden opengebeukt.’ Er is nog geen concrete bezetting gepland.

Lees verder na de advertentie

De Decentralen stellen dat medezeggenschap een wassen neus is gebleven. “Bezetten werkt nu beter dan meepraten”, zegt een woordvoerder. De partij blijft haar zetels in de studentenraad wel bekleden tot de instelling van een nieuw verkozen raad in september.