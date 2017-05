Lyrisch twittert de boom over zijn sapstromen en groei

Over wereldproblematiek zal hij niet meepraten, noch zal hij een leuk artikel delen of opscheppen over zijn meest recente succes in de keuken. Toch heeft een populier naast het café Orion op de campus van Wageningen University genoeg te vertellen op Twitter.

Daarom heeft hij sinds deze week een twitteraccount, vandaag plaatste hij zijn eerste tweet.

De boom is onderdeel van Treewatch, een groeiend netwerk van twitterende bomen. België heeft al een twitterende eik, esdoorn en beuk, in Duitsland twittert een grove den. Binnenkort gaan een lariks in Zwitserland en een paar grove dennen in Spanje meedoen. De bomen vertellen over de snelheid van hun sapstromen – water met voedsel dat vanuit de wortels de boom door stroomt – en groeisnelheid. Ook tweet de boom als hij dorst heeft, of juist te veel water aangevoerd krijgt.

"We willen mensen ervan bewust maken dat bomen niet saai zijn", legt bosecoloog Ute Sass-Klaassen uit op de site van TreeWatch. "Dat er in zo'n boom heel veel gebeurt." Mensen willen graag weten wat de invloed is van klimaatverandering op de bomen, denkt Sass-Klaassen. Daar zou ze wel eens gelijk in kunnen hebben: binnen twee dagen had de Wageningse boom al meer dan 2300 volgers, al zijn zijn collega's in België en Duitsland niet zo populair als de populier.

Aan de tweets komt geen smartphone of mensenhand te pas. Een computer meet de sapstroom en de groei van de boom, daar worden automatisch tweets van gemaakt. Of er een dronken student tegen de boom aan staat te plassen of iemand zijn fiets hardhandig tegen de stam smijt, zullen we dus niet via Twitter vernemen.

De informatie over de sapstroom en groei wordt opgeslagen voor onderzoek. Wetenschappers kunnen zo uitvogelen hoe de boom met klimaatverandering omgaat, wat weer van belang is voor bosbeheer en de aanplant van nieuwe bossen.

De Duitse Britz, een grove den in een bos bij het Thünen instituut, twittert al wat langer, naar meer dan 1100 volgers. Na een paar maanden stilte tijdens zijn winterslaap – dan vallen de sapstromen stil en een boom twittert natuurlijk alleen maar als er iets te vertellen valt – begroette hij zijn meer dan 1100 volgers enthousiast. "Nu kan ik groeien groeien groeien en mijn sap kan vloeien vloeien vloeien!"

Volg de boom op www.twitter.com/TreeWatchWUR

